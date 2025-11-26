Κόσμος

Η Ουκρανία ότι έπληξε ρωσικό εργοστάσιο παραγωγής εξαρτημάτων για πυραύλους Iskander και Kalibr

Ο ουκρανικός στρατός αναλαμβάνει την ευθύνη για επίθεση σε στρατηγική εγκατάσταση στην Τσουβάσια, η οποία κατηγορείται ότι παράγει κρίσιμα εξαρτήματα για τα drones Shahed και διάφορα άλλα συστήματα
Έκρηξη Ουκρανία
Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Gleb Garanich

Η Ουκρανία ανακοίνωσε την Τετάρτη (26.11.2025) ότι έπληξε εργοστάσιο παραγωγής εξοπλισμού πλοήγησης και εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται σε πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσία.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας, η επίθεση στόχευσε το εργοστάσιο «VNIIR-Progress» στην πόλη Τσεμποκσάρι, στη περιοχή της Τσουβάσιας στη Ρωσία.

Στην ανακοίνωσή του, το Κίεβο αναφέρει ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση παράγει, μεταξύ άλλων, μονάδες «Kometa», που χρησιμοποιούνται στα ιρανικής προέλευσης drones–καμικάζι Shahed, καθώς και στα ρωσικά πυραυλικά συστήματα Iskander-M και Kalibr.

Σύμφωνα με ουκρανικές στρατιωτικές πηγές, μετά την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Ο κυβερνήτης της ρωσικής Δημοκρατίας της Τσουβάσιας, Ολεγκ Νικολάεφ, επιβεβαίωσε από την πλευρά του επίθεση ουκρανικών drones στην πόλη, κάνοντας λόγο για δύο κτίρια που υπέστησαν ζημιές και δύο τραυματίες. Ωστόσο, δεν αναγνώρισε πλήγμα στο εργοστάσιο που επικαλείται το Κίεβο.

