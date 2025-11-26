Η Ουκρανία ότι έπληξε ρωσικό εργοστάσιο παραγωγής εξαρτημάτων για πυραύλους Iskander και Kalibr

Η Ουκρανία ανακοίνωσε την Τετάρτη (26.11.2025) ότι έπληξε εργοστάσιο παραγωγής εξοπλισμού πλοήγησης και εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται σε πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσία.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας, η επίθεση στόχευσε το εργοστάσιο «VNIIR-Progress» στην πόλη Τσεμποκσάρι, στη περιοχή της Τσουβάσιας στη Ρωσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανακοίνωσή του, το Κίεβο αναφέρει ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση παράγει, μεταξύ άλλων, μονάδες «Kometa», που χρησιμοποιούνται στα ιρανικής προέλευσης drones–καμικάζι Shahed, καθώς και στα ρωσικά πυραυλικά συστήματα Iskander-M και Kalibr.

REPORTE Rusia y Ucrania — Drones ucranianos de largo alcance dañan la planta rusa JSC VNIIR-Progress a 1.000 kilómetros de la frontera. pic.twitter.com/xftSRSVg4M — Zentrism | Analysis (@zentrismo) November 26, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Russian civilians are filming Ukrainian “Liutyi” UAVs attacking the VNIIR-Progress factory in the Chuvash Republic of Cheboksary. The company is specialized in electronics and also produces electronic warfare systems. The factory is located ~1000 km from the frontline. pic.twitter.com/6bzQuviO6N — MilesLongthe3rd (@MilesLongthe3rd) November 26, 2025

Σύμφωνα με ουκρανικές στρατιωτικές πηγές, μετά την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Ο κυβερνήτης της ρωσικής Δημοκρατίας της Τσουβάσιας, Ολεγκ Νικολάεφ, επιβεβαίωσε από την πλευρά του επίθεση ουκρανικών drones στην πόλη, κάνοντας λόγο για δύο κτίρια που υπέστησαν ζημιές και δύο τραυματίες. Ωστόσο, δεν αναγνώρισε πλήγμα στο εργοστάσιο που επικαλείται το Κίεβο.