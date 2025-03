Η Ουκρανία θα προτείνει στις ΗΠΑ «ανακωχή στις αεροπορικές και ναυτικές επιχειρήσεις με την Ρωσία»

Αξιωματούχοι από την Ουκρανία και τις ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν αύριο Τρίτη (11.03.2025) έναν ιδιαίτερα σημαντικό γύρο διαπραγματεύσεων αναφορικά με τον τερματισμό του πολέμου και των εχθροπραξιών, με φόντο τις δηλώσεις για εκεχειρία που έκανε πρόσφατα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ειδικότερα, μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας που έχει στείλει το Κίεβο στην Σαουδική Αραβία, δήλωσε σήμερα (09.03.2025) ότι η Ουκρανία θα προτείνει στις ΗΠΑ «ανακωχή στον αέρα και στην θάλασσα» με την Ρωσία.

«Έχουμε μία πρόταση για ανακωχή στους αιθέρες και την θάλασσα, διότι είναι οι επιλογές κατάπαυσης του πυρός που έχουν την ευκολότερη εφαρμογή και εποπτεία και μπορεί κανείς να ξεκινήσει από αυτές», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ουκρανός αξιωματούχος που δεν κατονομάσθηκε.

Ο ίδιος πρόσθεσε στην συνέχεια ότι το παρατεταμένο «πάγωμα» από την Ουάσινγκτον της ανταλλαγής με την Ουκρανία στρατιωτικών πληροφοριών θα δώσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην Ρωσία στο πεδίο της μάχης.

«Τα σημαντικό είναι να ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Αν διαρκέσει πολύ, θα δώσει στους Ρώσους σημαντικό πλεονέκτημα», τόνισε, εξηγώντας ότι η διακοπή της λήψης στρατιωτικών πληροφοριών επηρεάζει ήδη τις ικανότητες του Κιέβου να πλήττει στόχους που βρίσκονται στο ρωσικό έδαφος.

Από την δική του πλευρά, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι η Ουκρανία επιδιώκει την ειρήνη από το πρώτο δευτερόλεπτο του πολέμου και κατηγόρησε την Ρωσία αυτή ευθύνεται για την συνέχιση του πολέμου μετά από τρία χρόνια.

Ukraine has been seeking peace since the very first second of the war, and we have always said that the only reason it continues is Russia.



