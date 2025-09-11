Η Ουκρανία χτύπησε με drone ρωσικό πλοίο αξίας 60 εκατ. δολαρίων κοντά στο Νοβοροσίσκ

Ένα ακόμη ένα ρωσικό πλοίο του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας κοντά στο Νοβοροσίσκ χτύπησε η Ουκρανία.

Το χτύπημα στο ρωσικό πλοίο έγινε από την υπηρεσία πληροφορίων Άμυνας της Ουκρανίας στις 10 Σεπτεμβρίου με τη χρήση drone.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Επαγγελματίες από την GUR πραγματοποίησαν ένα ακριβές χτύπημα με ένα μαχητικό drone εγχώριας παραγωγής στη γέφυρα του σκάφους, όπου βρίσκεται ο εξοπλισμός πλοήγησης και επικοινωνιών του. Ως αποτέλεσμα του χτυπήματος, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός αναγνώρισης του εχθρικού πλοίου καταστράφηκε και το σκάφος τέθηκε εκτός λειτουργίας, απαιτώντας δαπανηρές επισκευές», αναφέρει ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας της Ουκρανίας, της GUR.

Όπως αναφέρει η ουκρανική Pravda, την ώρα της επίθεσης, το ρωσικό σκάφος διεξήγαγε ηλεκτρονική αναγνώριση και περιπολούσε στον κόλπο του Νοβοροσίσκ, όπου η Ρωσία έχει πλέον σταθμεύσει κάποια από τα εναπομείναντα σκάφη του στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Το σκάφος που χτυπήθηκε ήταν ένα πλοίο διάσωσης πολλαπλών χρήσεων MPSV07 το οποίο η Ρωσία έθεσε σε λειτουργία το 2015. Το κόστος του εκτιμάται ότι είναι περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Η Ρωσία διαθέτει συνολικά τέσσερα τέτοια σκάφη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ukrainian military intelligence strikes Russian Black Sea Fleet reconnaissance vessel worth $60 million



On September 10, Ukrainian special forces attacked a multifunctional MPSV07-class vessel of the Russian Black Sea Fleet near Novorossiysk. The ship, valued at around $60… pic.twitter.com/Jt9gaI0C0K — NEXTA (@nexta_tv) September 11, 2025

Το σκάφος κλάσης MPSV07 είναι εξοπλισμένο με συστήματα κατάδυσης, τηλεχειριζόμενα οχήματα, σόναρ πλευρικής σάρωσης και ηλεκτρονικά συστήματα αναγνώρισης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έρευνες βυθού. Η ισχύς του σκάφους είναι περίπου 4 MW.

Πηγή OnAlert.gr