Κόσμος

Η Ουκρανία χτύπησε με drone ρωσικό πλοίο αξίας 60 εκατ. δολαρίων κοντά στο Νοβοροσίσκ

Από το χτύπημα καταστράφηκε ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός αναγνώρισης του ρωσικού πλοίου και το σκάφος τέθηκε εκτός λειτουργίας
Το ρωσικό πλοίο που χτυπήθηκε
Το ρωσικό πλοίο που χτυπήθηκε από ουκρανικό drone

Ένα ακόμη ένα ρωσικό πλοίο του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας κοντά στο Νοβοροσίσκ χτύπησε η Ουκρανία.

Το χτύπημα στο ρωσικό πλοίο έγινε από την υπηρεσία πληροφορίων Άμυνας της Ουκρανίας στις 10 Σεπτεμβρίου με τη χρήση drone.

«Επαγγελματίες από την GUR πραγματοποίησαν ένα ακριβές χτύπημα με ένα μαχητικό drone εγχώριας παραγωγής στη γέφυρα του σκάφους, όπου βρίσκεται ο εξοπλισμός πλοήγησης και επικοινωνιών του. Ως αποτέλεσμα του χτυπήματος, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός αναγνώρισης του εχθρικού πλοίου καταστράφηκε και το σκάφος τέθηκε εκτός λειτουργίας, απαιτώντας δαπανηρές επισκευές», αναφέρει ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας της Ουκρανίας, της GUR.

Όπως αναφέρει η ουκρανική Pravda, την ώρα της επίθεσης, το ρωσικό σκάφος διεξήγαγε ηλεκτρονική αναγνώριση και περιπολούσε στον κόλπο του Νοβοροσίσκ, όπου η Ρωσία έχει πλέον σταθμεύσει κάποια από τα εναπομείναντα σκάφη του στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Το σκάφος που χτυπήθηκε ήταν ένα πλοίο διάσωσης πολλαπλών χρήσεων MPSV07 το οποίο η Ρωσία έθεσε σε λειτουργία το 2015. Το κόστος του εκτιμάται ότι είναι περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Η Ρωσία διαθέτει συνολικά τέσσερα τέτοια σκάφη.

 

Το σκάφος κλάσης MPSV07 είναι εξοπλισμένο με συστήματα κατάδυσης, τηλεχειριζόμενα οχήματα, σόναρ πλευρικής σάρωσης και ηλεκτρονικά συστήματα αναγνώρισης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έρευνες βυθού. Η ισχύς του σκάφους είναι περίπου 4 MW.

Πηγή OnAlert.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Βίντεο δείχνει άνδρα να τρέχει σε κοντινή ταράτσα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ
Ασύλληπτος ο ένοπλος που πυροβόλησε στον λαιμό τον 31χρονο συντηρητικό ακτιβιστή ενώ μιλούσε στο πανεπιστήμιο της Γιούτα - Η στιγμή της δολοφονίας του - Έντονη κριτική για σοβαρά κενά ασφαλείας
Τσάρλι Κερκ: Βίντεο δείχνει άνδρα να τρέχει σε κοντινή ταράτσα μετά τη δολοφονία του
21
Newsit logo
Newsit logo