Η Paramount εξαγόρασε τη Warner Bros με 110 δισεκατομμύρια δολάρια επικρατώντας του Netflix

Η νέα οντότητα θα περιλαμβάνει τα στούντιο του Χόλιγουντ Warner Bros και Paramount, όπως και το CNN και τις υπηρεσίες streaming HBO Max και Paramount+
Τα λογότυπα της Paramount Global και της Skydance
Τα λογότυπα της Paramount Global και της Skydance / REUTERS / Φωτογραφία Dado Ruvic

Γεγονός αποτελεί πλέον η συγχώνευση μεγάλων εταιριών στο Χόλιγουντ με την εξαγορά της Warner Bros Discovery από την Paramount Skydance, βάζοντας τέλος σε μία μακροχρόνια διαμάχη με το Netflix.

Ο αμερικανικός τηλεοπτικός και κινηματογραφικός όμιλος Paramount Skydance θα αποκτήσει τον ανταγωνιστικό του όμιλο Warner Bros Discovery (WBD), αξίας 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων συμπεριλαμβανομένου του χρέους, ανακοίνωσε την Παρασκευή (27.02.2026), με το Netflix να αναγκάζεται σε αποχώρηση από την κούρσα της διεκδίκησης.

Η νέα οντότητα θα περιλαμβάνει τα στούντιο του Χόλιγουντ Warner Bros και Paramount, όπως και το ειδησεογραφικό δίκτυο CNN και τις υπηρεσίες streaming HBO Max και Paramount+, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

