Σάλος με διαφήμιση της Converse: Αποσύρθηκε μετά τις αντιδράσεις ότι παρέπεμπε σε Κου Κλουξ Κλαν

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε μια διαφήμιση της Converse στα social media, με χρήστες να υποστηρίζουν ότι η εικόνα παρέπεμπε σε σύμβολα της Κου Κλουξ Κλαν αλλά και σε λιντσάρισμα. Μετά τις έντονες αντιδράσεις, η Converse απέσυρε τη διαφήμιση και ζήτησε συγγνώμη.

Η διαφήμιση είχε δημοσιευτεί στον λογαριασμό της Converse στο Instagram και έδειχνε παπούτσια να κρέμονται, ενώ ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε ο φωτισμός της φωτογραφίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ορισμένοι χρήστες θεώρησαν ότι δημιουργούσε μια εικόνα που θύμιζε τη χαρακτηριστική λευκή μυτερή κουκούλα της Κου Κλουξ Κλαν, ενώ άλλοι συνέδεσαν τα κρεμασμένα παπούτσια με εικόνες θυμάτων λιντσαρίσματος.

Converse withdraws an advert following social media backlash over controversial imagery that critics said evoked Ku Klux Klan symbolism and lynching. https://t.co/dSIW1c5WmJ pic.twitter.com/erreOrubpB — ARISE NEWS (@ARISEtv) September 20, 2026

Η Converse ανακοίνωσε την Παρασκευή 18.09.2026 ότι απέσυρε την επίμαχη φωτογραφία από τους λογαριασμούς της στα social media και ότι κινείται για να αφαιρεθεί και από άλλες πλατφόρμες.

Η εταιρεία ανέφερε ότι κατανοεί γιατί η εικόνα προκάλεσε αντιδράσεις και αναγνώρισε ότι δεν θα έπρεπε να είχε δημοσιευτεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς καμπάνιας για το μοντέλο Chuck 70 X, το οποίο κυκλοφόρησε στις 27 Αυγούστου. Στην καμπάνια συμμετέχει και η Νοτιοκορεάτισσα τραγουδίστρια Karina, μέλος του K-pop συγκροτήματος Aespa, η οποία εμφανίζεται σε σειρά προωθητικών φωτογραφιών.

America wasn’t involved in this, though since Converse owns global outside of Converse Japan, they had to make the statement. This ad was done through Converse Korea. This was the video that accompanied the photoset. pic.twitter.com/fmAwZwuSmW — Kari (@KariDaniels) September 19, 2026

Η Converse ιδρύθηκε στη Μασαχουσέτη στις αρχές του 20ού αιώνα και συνδέθηκε στενά με το μπάσκετ μέσα από τα παπούτσια Chuck Taylor. Από το 2003 ανήκει στη Nike και λειτουργεί ως θυγατρική του αμερικανικού κολοσσού αθλητικών ειδών.