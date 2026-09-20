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Γερμανία: Η ΑfD καλπάζει στις εκλογές των κρατιδίων, καλεί τον Μερτς να παραιτηθεί και ζητά συνεργασία με το CDU

Η CDU του καγκελάριου Merz έπεσε στο 5,3%, το χειρότερο αποτέλεσμα της σε οποιεσδήποτε περιφερειακές εκλογές από την ίδρυση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
Φρίντριχ Μερτς
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς / REUTERS / Maryam Majd
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Ακόμη μια νίκη για το AfD στη Γερμανία με την ακροδεξιά να παίρνει σβάρνα τα παραδοσιακά κόμματα στις εκλογές στα κρατίδια της χώρας και να κάνει όνειρα ακόμη και για την καγκελαρία, με τον Φρίντριχ Μερτς να παραδέχεται την ήττα και να παραμένει καγκελάριος μέχρι… να φύγει!

Την ίδια ώρα ο Φρίντριχ Μετς δεν φαίνεται να έχει πάρει το μήνυμα και παρά την συντριβή του CDU από την AfD στις τοπικές εκλογές στο κρατίδιο του του Μεκλεμβούργου-Πομερανίας, όχι μόνο δεν παραιτείται αλλά δηλώνει έτοιμος για μεταρρυθμίσεις.

Μιλώντας στα κεντρικά γραφεία της CDU στο Βερολίνο, λίγο μετά την ανακοίνωση των προβλέψεων από τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ARD, ο Μερτς αναγνώρισε τις βαριές απώλειες, αλλά απέρριψε τις εικασίες ότι θα παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος και από το αξίωμα του καγκελαρίου.

«Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία· είναι μια καταστροφή. Η CDU πάλεψε σκληρά, αλλά τελικά το κόμμα καταστράφηκε από την έντονη πόλωση μεταξύ του SPD και της AfD», δήλωσε.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ARD, το αντιμεταναστευτικό AfD συγκέντρωσε 37,3% στο βορειοανατολικό κρατίδιο, μόλις μπροστά από το κεντροαριστερό SPD με 35,5%.

Η CDU του καγκελάριου Merz έπεσε στο 5,3%, το χειρότερο αποτέλεσμα της σε οποιεσδήποτε περιφερειακές εκλογές από την ίδρυση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, θέτοντας σε κίνδυνο την επιστροφή της στο περιφερειακό κοινοβούλιο.

Ο Μερτς δήλωσε ότι η Γερμανία χρειάζεται σοβαρές μεταρρυθμίσεις για να επαναφέρει τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση συνασπισμού του έχει ήδη καταβάλει σοβαρές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.

«Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα απαιτεί σθένος, σταθερότητα και υπομονή. Θα επιδείξω αυτές τις ιδιότητες ως πρόεδρος της CDU και, πάνω απ’ όλα, ως καγκελάριος της χώρας μας», δήλωσε.

Βάιντελ: Η CDU να ξεκινήσει συνομιλίες με την AfD

Στα σύννεφα πετάει ο Τίνο Κρουπάλα για το αποτέλεσμα της AfD στις εκλογές για το κρατιδιακό κοινοβούλιο του Μεκλεμβούργου – Δυτικής Πομερανίας στη Γερμανία την Κυριακή (20.09.2026). Σύμφωνα με τον συν-ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος, οι ψηφοφόροι έδωσαν στην AfD «ξεκάθαρα την εντολή να κυβερνήσει» και ότι αυτό θα αποτελούσε ανακούφιση για τη χώρα.

Ο συναρχηγός της AfD, Τίνο Κρουπάλα, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το αποτέλεσμα της κάλπης στο Μεκλεμβούργο – Δυτική Πομερανία είναι «εντυπωσιακό».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ψηφοφόροι έδωσαν στην AfD «ξεκάθαρα την εντολή να κυβερνήσει».

Η συμπρόεδρος της AfD, Άλις Βάιντελ, κάλεσε τη CDU να εγκαταλείψει την πολιτική του λεγόμενου «τείχους προστασίας» απέναντι στο κόμμα της και να ξεκινήσει συνομιλίες με την AfD, στον απόηχο των εκλογικών αποτελεσμάτων στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.

Η Βάιντελ χαρακτήρισε «καταστροφική» την επίδοση της CDU στο κρατίδιο, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί ακόμη μία ένδειξη πως η πολιτική του «τείχους προστασίας», ιδιαίτερα στην ανατολική Γερμανία, «έχει αποτύχει».

Όπως ανέφερε, η CDU θα πρέπει πλέον να προχωρήσει άμεσα σε συνομιλίες με την AfD, υποστηρίζοντας ότι «αυτό περιμένουν και οι ψηφοφόροι».

Παράλληλα, η συμπρόεδρος της AfD εκτίμησε ότι τα αποτελέσματα στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία σηματοδοτούν μια κρίσιμη εξέλιξη για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.«Ο Φρίντριχ Μερτς δεν θα μπορέσει να σωθεί με κοινοτοπίες», δήλωσε χαρακτηριστικά η Βάιντελ.

Οι έδρες στο Μεκλεμβούργο

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία η κατανομή εδρών διαμορφώνεται ως εξής:

AfD: 28, SPD: 26, Αριστερά: 5, Πράσινοι: 4, CDU: 4, BSW: 4

Όπως φαίνεται ο σχηματισμός κυβέρνησης θα είναι δύσκολη υπόθεση εκτός αν η BSW μείνει τελικά εκτός.

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Οι έδρες στο Βερολίνο

Με τους μέχρι τώρα υπολογισμούς η κατανομή εδρών διαμορφώνεται ως εξής:

Αριστερά: 43, CDU: 34, AfD: 27, Πράσινοι: 26, SPD: 20, BSW: 9

Ωστόσο αν η BSW δεν περάσει το 5% η κατανομή αλλάζει. ‘

ekloges germania

Θεωρητικά Αριστερά, Πράσινοι και SPD έχουν σαφή πλειοψηφία (89 έδρες). Οριακή πλειοψηφία θα είχαν CDU, Πράσινοι και SPD (80 έδρες σε σύνολο 159).

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