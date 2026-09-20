Γερμανία: Η ΑfD καλπάζει στις εκλογές των κρατιδίων, καλεί τον Μερτς να παραιτηθεί και ζητά συνεργασία με το CDU

Ακόμη μια νίκη για το AfD στη Γερμανία με την ακροδεξιά να παίρνει σβάρνα τα παραδοσιακά κόμματα στις εκλογές στα κρατίδια της χώρας και να κάνει όνειρα ακόμη και για την καγκελαρία, με τον Φρίντριχ Μερτς να παραδέχεται την ήττα και να παραμένει καγκελάριος μέχρι… να φύγει!

Την ίδια ώρα ο Φρίντριχ Μετς δεν φαίνεται να έχει πάρει το μήνυμα και παρά την συντριβή του CDU από την AfD στις τοπικές εκλογές στο κρατίδιο του του Μεκλεμβούργου-Πομερανίας, όχι μόνο δεν παραιτείται αλλά δηλώνει έτοιμος για μεταρρυθμίσεις.

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Μιλώντας στα κεντρικά γραφεία της CDU στο Βερολίνο, λίγο μετά την ανακοίνωση των προβλέψεων από τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ARD, ο Μερτς αναγνώρισε τις βαριές απώλειες, αλλά απέρριψε τις εικασίες ότι θα παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος και από το αξίωμα του καγκελαρίου.

«Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία· είναι μια καταστροφή. Η CDU πάλεψε σκληρά, αλλά τελικά το κόμμα καταστράφηκε από την έντονη πόλωση μεταξύ του SPD και της AfD», δήλωσε.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ARD, το αντιμεταναστευτικό AfD συγκέντρωσε 37,3% στο βορειοανατολικό κρατίδιο, μόλις μπροστά από το κεντροαριστερό SPD με 35,5%.

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Η CDU του καγκελάριου Merz έπεσε στο 5,3%, το χειρότερο αποτέλεσμα της σε οποιεσδήποτε περιφερειακές εκλογές από την ίδρυση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, θέτοντας σε κίνδυνο την επιστροφή της στο περιφερειακό κοινοβούλιο.

Ο Μερτς δήλωσε ότι η Γερμανία χρειάζεται σοβαρές μεταρρυθμίσεις για να επαναφέρει τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση συνασπισμού του έχει ήδη καταβάλει σοβαρές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.

Germany's Chancellor Merz:



The answer cannot be a return to the good old days. But the answer also cannot be to constantly talk down everything that is good.



The answer must be to make our country fit for the future. I want our country to once again become a country of new… pic.twitter.com/tZdMc8dtSO — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026

«Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα απαιτεί σθένος, σταθερότητα και υπομονή. Θα επιδείξω αυτές τις ιδιότητες ως πρόεδρος της CDU και, πάνω απ’ όλα, ως καγκελάριος της χώρας μας», δήλωσε.

Βάιντελ: Η CDU να ξεκινήσει συνομιλίες με την AfD

Στα σύννεφα πετάει ο Τίνο Κρουπάλα για το αποτέλεσμα της AfD στις εκλογές για το κρατιδιακό κοινοβούλιο του Μεκλεμβούργου – Δυτικής Πομερανίας στη Γερμανία την Κυριακή (20.09.2026). Σύμφωνα με τον συν-ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος, οι ψηφοφόροι έδωσαν στην AfD «ξεκάθαρα την εντολή να κυβερνήσει» και ότι αυτό θα αποτελούσε ανακούφιση για τη χώρα.

Ο συναρχηγός της AfD, Τίνο Κρουπάλα, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το αποτέλεσμα της κάλπης στο Μεκλεμβούργο – Δυτική Πομερανία είναι «εντυπωσιακό».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ψηφοφόροι έδωσαν στην AfD «ξεκάθαρα την εντολή να κυβερνήσει».

Η συμπρόεδρος της AfD, Άλις Βάιντελ, κάλεσε τη CDU να εγκαταλείψει την πολιτική του λεγόμενου «τείχους προστασίας» απέναντι στο κόμμα της και να ξεκινήσει συνομιλίες με την AfD, στον απόηχο των εκλογικών αποτελεσμάτων στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.

Η Βάιντελ χαρακτήρισε «καταστροφική» την επίδοση της CDU στο κρατίδιο, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί ακόμη μία ένδειξη πως η πολιτική του «τείχους προστασίας», ιδιαίτερα στην ανατολική Γερμανία, «έχει αποτύχει».

German AfD Leader Alice Weidel:



The AfD is clearly the new people's party in Germany.



We have overtaken the CDU, and people want a change of policy.



The CDU, with Friedrich Merz, with a weak chancellor, cannot continue.pic.twitter.com/QzbWd0qEAh — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026

Όπως ανέφερε, η CDU θα πρέπει πλέον να προχωρήσει άμεσα σε συνομιλίες με την AfD, υποστηρίζοντας ότι «αυτό περιμένουν και οι ψηφοφόροι».

Παράλληλα, η συμπρόεδρος της AfD εκτίμησε ότι τα αποτελέσματα στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία σηματοδοτούν μια κρίσιμη εξέλιξη για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.«Ο Φρίντριχ Μερτς δεν θα μπορέσει να σωθεί με κοινοτοπίες», δήλωσε χαρακτηριστικά η Βάιντελ.

Οι έδρες στο Μεκλεμβούργο

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία η κατανομή εδρών διαμορφώνεται ως εξής:

AfD: 28, SPD: 26, Αριστερά: 5, Πράσινοι: 4, CDU: 4, BSW: 4

Όπως φαίνεται ο σχηματισμός κυβέρνησης θα είναι δύσκολη υπόθεση εκτός αν η BSW μείνει τελικά εκτός.

Οι έδρες στο Βερολίνο

Με τους μέχρι τώρα υπολογισμούς η κατανομή εδρών διαμορφώνεται ως εξής:

Αριστερά: 43, CDU: 34, AfD: 27, Πράσινοι: 26, SPD: 20, BSW: 9

Ωστόσο αν η BSW δεν περάσει το 5% η κατανομή αλλάζει. ‘

Θεωρητικά Αριστερά, Πράσινοι και SPD έχουν σαφή πλειοψηφία (89 έδρες). Οριακή πλειοψηφία θα είχαν CDU, Πράσινοι και SPD (80 έδρες σε σύνολο 159).