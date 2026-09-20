Ρωσία: Μπροστά το κόμμα του Πούτιν στις εκλογές – Τι δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα

Με καθαρό προβάδισμα για την Ενωμένη Ρωσία ξεκίνησε η καταμέτρηση στις βουλευτικές εκλογές στη χώρα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, το κυβερνών κόμμα που στηρίζει τον Βλαντίμιρ Πούτιν συγκεντρώνει 57,5%, με περίπου το 14% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί.

Οι εκλογές στη Ρωσία ολοκληρώθηκαν έπειτα από τρεις ημέρες ψηφοφορίας, με την Ενωμένη Ρωσία να εμφανίζεται πρώτη και στο exit poll του κρατικού Ρωσικού Κέντρου Έρευνας Κοινής Γνώμης (VCIOM). Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μέτρηση, το κόμμα συγκεντρώνει 49,4%, ποσοστό κοντά στο 49,8% που είχε λάβει στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2021.

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Οι κάλπες έκλεισαν στις 20:00 τοπική ώρα, ολοκληρώνοντας την τριήμερη εκλογική διαδικασία που είχε ξεκινήσει την Παρασκευή. Οι Ρώσοι ψηφοφόροι κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα σε υποψηφίους δέκα κομμάτων, με την Ενωμένη Ρωσία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να εμφανίζεται στα πρώτα αποτελέσματα ως η κυρίαρχη δύναμη για τις περισσότερες έδρες στη Δούμα.

Στη δεύτερη θέση, σύμφωνα με το exit poll, βρίσκεται το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας με 14,2%. Η συμμετοχή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής μετά το κλείσιμο των καλπών, έφτασε στο 56,6%.

Η ψηφοφορία αφορούσε την εκλογή και των 450 μελών της Κρατικής Δούμας και ήταν η πρώτη βουλευτική αναμέτρηση μετά την έναρξη της πλήρους ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε παρουσιάσει τις εκλογές ως δοκιμασία της στήριξης προς την πολιτική του για τον πόλεμο.

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Οι αρχές είχαν παράλληλα ενθαρρύνει τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική ψήφο, με στόχο να αυξηθεί η συμμετοχή. Συνολικά, περίπου 111 εκατομμύρια πολίτες ήταν εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο πολιτικό περιβάλλον. Οι περισσότεροι υποψήφιοι που τάσσονται κατά του πολέμου είχαν αποκλειστεί ή αντιμετώπιζαν νομικά εμπόδια, ενώ η ψηφοφορία διεξήχθη και σε κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη που η Μόσχα έχει ανακοινώσει ότι προσάρτησε, ενέργεια που δεν αναγνωρίζεται διεθνώς.

«Βροχή» κυβερνοεπιθέσεων στις εκλογές

Στο στόχαστρο μιας μεγάλης σειράς κυβερνοεπιθέσεων υποστηρίζει ότι βρέθηκε η Ρωσία, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι βουλευτικές εκλογές στη χώρα. Η ρωσική Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι έχουν καταγραφεί περισσότερες από 1.000 επιθέσεις DDoS σε υποδομές που συνδέονται με την εκλογική διαδικασία.

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις στις εκλογές βρίσκονται καλά οργανωμένες ομάδες που δρουν κυρίως από το εξωτερικό. Η πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής, Έλα Παμφίλοβα, ανέφερε ότι υπάρχουν ενδείξεις ουκρανικής παρέμβασης, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει δημόσια στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι «Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από άκρως επαγγελματικές και καλά συντονισμένες ομάδες που χρησιμοποίησαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης» και προέρχονταν κυρίως «από το εξωτερικό». Παράλληλα, σημείωσε ότι «Εξαπολύθηκαν επίσης στοχευμένες επιθέσεις κατά των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της Ρωσίας στο σύνολό τους», υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις «φέρουν ενδείξεις ουκρανικής παρέμβασης».

Η Μόσχα θα «εντείνει» τις επιθέσεις της στο Κίεβο σε απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις με drones κατά τη διάρκεια των εκλογών

Η Ρωσία θα «εντείνει» τις επιθέσεις της κατά του Κιέβου σε απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια των ρωσικών βουλευτικών εκλογών, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

«Σε απάντηση στις επιθέσεις του καθεστώτος του Κιέβου εναντίον πολιτικών στόχων σε ρωσικό έδαφος, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν και θα εντείνουν τους βομβαρδισμούς τους χρησιμοποιώντας όπλα υψηλής ακρίβειας εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Κίεβο», δήλωσε το υπουργείο, κατηγορώντας την Ουκρανία ότι επιχειρεί να «εμποδίσει τη δημοκρατική έκφραση της βούλησης του ρωσικού λαού».