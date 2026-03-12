Η Πιονγκγιάνγκ δημοσίευσε φωτογραφία με την κόρη – διάδοχο του Κιμ Γιονγκ Ουν να πυροβολεί με πιστόλι

Φωτογραφία της έφηβης κόρης του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, να πυροβολεί με πιστόλι έδωσαν στη δημοσιότητα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας σήμερα Πέμπτη 12.03.2026, αναζωπυρώνοντας τα σενάρια ότι προορίζεται για διάδοχός του.

Στην επίμαχη φωτογραφία η Κιμ Τζου Ε, κόρη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, εμφανίζεται να πυροβολεί σε σκοπευτήριο, έχοντας κλείσει το ένα μάτι. Άλλες εικόνες καταγράφουν τη νεαρή να συνοδεύει τον πατέρα της κατά την επίσκεψή του σε «μεγάλο εργοστάσιο πυρομαχικών» που παράγει νέου τύπου πιστόλια και άλλα «φορητά ελαφρά όπλα», σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Φορώντας πανομοιότυπα δερμάτινα μπουφάν (ένδυμα που στη Βόρεια Κορέα συνδέεται συχνά με την εξουσία) ο Κιμ Γιονγκ Ουν και η κόρη του παρακολούθησαν ενημέρωση από αξιωματούχους και επιθεώρησαν τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Έκαναν μάλιστα και μια στάση στο σκοπευτήριο της μονάδας, όπου ο Βορειοκορεάτης ηγέτης δοκίμασε και ο ίδιος το «νέου τύπου» πιστόλι που κατασκευάζεται εκεί, εκφράζοντας ικανοποίηση για την «εξαιρετική απόδοσή» του.

Υπενθυμίζεται ότι η Τζου Ε είχε εμφανιστεί και σε σειρά επίσημων φωτογραφιών που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο μήνα, με αφορμή τις τελικές εργασίες του συνεδρίου του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος. Οι επαναλαμβανόμενες δημόσιες εμφανίσεις της έχουν ενισχύσει την εκτίμηση ότι θεωρείται πιθανή διάδοχος του πατέρα της.