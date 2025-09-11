Η Πολωνία αναπτύσσει 40.000 στρατιώτες στα σύνορα – Η Γαλλία στέλνει Rafale, η Βρετανία Eurofighter και η Ολλανδία Patriot

Η Πολωνία αναπτύσσει περίπου 40.000 στρατιώτες στα σύνορα της χώρας με τη Λευκορωσία και τη Ρωσία, ενόψει των στρατιωτικών ασκήσεων Zapad που ξεκινούν αύριο Παρασκευή (12.09.2025), αλλά και μετά την εισβολή ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Οι δυνάμεις της Ρωσίας και της Λευκορωσίας πρόκειται να ξεκινήσουν αύριο μια σειρά στρατιωτικών ασκήσεων, με ορισμένες να πραγματοποιούνται κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Σε συνδυασμό με το περιστατικό με τα ρωσικά drones, οι συμμαχικές δυνάμεις έχουν τεθεί σε υψηλό επίπεδο επιφυλακής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Πολωνία προετοιμάζεται για τα στρατιωτικά γυμνάσια Zapad 2025 εδώ και πολλούς μήνες», δήλωσε ο Cezary Tomczyk, αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Polsat News.

Η Πολωνία έχει ήδη ανακοινώσει ότι τα σύνορά της με τη Λευκορωσία θα παραμείνουν κλειστά, ενώ σήμερα ανακοίνωσε περιορισμούς στην πτήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Zapad θα μπορούσε να αποτελέσει «κάλυμμα» για μια νέα επίθεση από τη Ρωσία στις δυτικές χώρες, όπως έκανε και πριν επιτεθεί στην Γεωργία το 2008 και στην Ουκρανία το 2022.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας σήμερα στο κοινοβούλιο, ο Υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις δήλωσε ότι σύμμαχοι χώρες του NATO, προσφέρθηκαν να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους στην χώρα της Ανατολικής Ευρώπης.

«Η Ολλανδία επιταχύνει την ανάπτυξη συστημάτων αεράμυνας Patriot και 300 στρατιωτών στην Πολωνία. Οι Τσέχοι θα στείλουν ελικόπτερα Mi-17 και εκατοντάδες στρατιώτες. Οι Γάλλοι θα στείλουν Rafale και οι Βρετανοί θα στείλουν Eurofighter. Οι Δανοί θέλουν επίσης να στείλουν αεροσκάφη», τονίζει ο Πολωνός ΥΠΑΜ.

Ευχαρίστησε, επίσης, τις συμμαχικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ και άλλων χωρών που υποστήριξαν την πολωνική αεροπορία στην κατάρριψη των ρωσικών drones. «Δεν ήμασταν μόνοι εκείνο το βράδυ», δήλωσε.

«Η Πολωνία δεν θα υποκύψει σε προκλήσεις. Η Πολωνία θα απαντήσει σε επιθετικές πράξεις. Η Πολωνία θα επικρατήσει», καταλήγει ο υπουργός Άμυνας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κοσίνιακ-Κάμις.