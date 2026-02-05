Κόσμος

Η Πολωνία έφτιαξε «ομάδα κρούσης» για να ερευνήσουν την δράση του Τζέφρι Επστάιν στη χώρα

Η ειδική αυτή ομάδα θα αποτελείται από στελέχη των μυστικών υπηρεσιών, εισαγγελείς και αστυνομικούς, όπως δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Δικαιοσύνης
Ο Τζέφρι Επστάιν
Ο Τζέφρι Επστάιν / New York State Division of Criminal Justice Services / Handout via REUTERS / File Photo

Μετά την δημοσίευση την προηγούμενη Παρασκευή (30.01.2026) εκατομμυρίων νέων εγγράφων από τις αμερικανικές αρχές που αποκαλύπτουν σοκαριστικά στοιχεία για τον Τζέφρι Επστάιν, η Πολωνία ξεκινά έρευνες για το παρελθόν του Αμερικανού σεξουαλικού εγκληματία.

Οι δραστηριότητες του Τζέφρι Έπσταιν, ο οποίος φέρεται να είχε οργανώσει ένα δίκτυο εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών, και πολλών ισχυρών προσώπων, έχουν προκαλέσει ανησυχία στην Πολωνία, η οποία παίρνει τα μέτρα της.

Ειδικότερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας ανακοίνωσε σήμερα (05.02.2026) τη συγκρότηση μιας ομάδας που θα αποτελείται από στελέχη των μυστικών υπηρεσιών, εισαγγελείς και αστυνομικούς, που θα αναλάβουν να ερευνήσουν τις σχέσεις μεταξύ της Πολωνίας και του Επστάιν.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Βάλντεμαρ Ζούρεκ, ανέλαβε επικεφαλής, ενώ η πρώτη σύγκληση της πολωνικής ομάδας προβλέπεται για την επόμενη εβδομάδα και σχεδόν όλα τα μέλη της έχουν ήδη επιλεγεί.

«Όπως το γνωρίζετε, χάρη στα ΜΜΕ, το περιβάλλον του Επστάιν περιελάμβανε Πολωνούς», δήλωσε ο Ζούρεκ στον Τύπο. Ο υπουργός διευκρίνισε πως οι πολωνικές αρχές γνωρίζουν την ταυτότητα αυτών των δύο προσώπων, «μίας Πολωνής και ενός Πολωνού», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ο ίδιος εξήγησε πως η ομάδα του θα καθορίσει εάν δραστηριότητες με την εμπλοκή του Τζέφρι Επστάιν και του δικτύου του στην Πολωνία δικαιολογούν τη διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών, ιδίως στην περίπτωση που ανακαλυφθεί πως υπάρχουν θύματα στη χώρα.

Προς το παρόν, σύμφωνα με τον Ζούρεκ, «κανένα θύμα αυτών των πρακτικών δεν έχει εμφανιστεί (…) όμως γνωρίζουμε πως αυτή η στρατολόγηση γυναικών μπορεί επίσης να αφορά ανήλικα κορίτσια».

Σύμφωνα με τον Πολωνό υπουργό Δικαιοσύνης, οι εργασίες της ομάδας του θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο να συσταθεί μία επίσημη επιτροπή, η οποία θα μπορούσε «να ζητήσει ορισμένα απόρρητα έγγραφα από τις ΗΠΑ» στο πλαίσιο μιας πιθανής έρευνας.

Στο στόχαστρο και οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, ανακοίνωσε την Τρίτη (03.02.2026) πως η Πολωνία θα εξετάσει τις διασυνδέσεις μεταξύ του Αμερικανού χρηματιστή, που αυτοκτόνησε στη φυλακή σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, και τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Αυτή η ανακοίνωση έγινε δεκτή με σαρκασμό από τη Ρωσία. «Θα ήθελα να κάνω πολλά αστεία για αυτό το θέμα», δήλωσε στον Τύπο ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Όμως, ας μην χάσουμε τον χρόνο της ενημέρωσής μας για αυτό», συμπλήρωσε, επισημαίνοντας πως αυτές οι εικασίες «δεν είναι σοβαρές».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
298
222
129
124
114
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Κολομβιανές εξαπατήθηκαν και έπεσαν θύματα human trafficking στην Αλβανία - Συνελήφθη ο διακινητής που τους έταζε μια καλύτερη ζωή
«Στην Κολομβία, η πορνεία επιτρέπεται, οπότε όταν ήρθα στην Αλβανία είναι παράνομη - Είχα ανάγκη τα χρήματα, έχω πρόβλημα με το νόμο και το αφεντικό είναι στη φυλακή, μας εξαπάτησαν» λέει θύμα του διακινητή
Αλβανία: Κολομβιανές εξαπατήθηκαν και έπεσαν θύματα human trafficking – Συνελήφθη ο διακινητής που τους έταζε μια καλύτερη ζωή
Κραν Μοντανά: Ο μπάρμαν μιλάει για πρώτη φορά μετά την τραγωδία με τους 41 νεκρούς – «Μόνο τα λεφτά τούς ένοιαζαν, δεν μπορώ να ξαναδώ κερί αναμμένο»
Ο Γκαετάν που εργαζόταν στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντάνα στην Ελβετία, ήταν 8 μέρες σε κώμα - «Δεν μπορώ να ξαναδουλέψω σε μπαρ»
Κόσμος αφήνει λουλούδια έξω από το μπαρ Le Constellation στο Κραν - Μοντάνα στην Ελβετία
Newsit logo
Newsit logo