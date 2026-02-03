Πολωνία: Ερευνά τις σχέσεις του Τζέφρι Επστάιν με τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας και το ενδεχόμενο συνεργασίας τους

Η δημοσιοποίηση νέων εγγράφων για την υπόθεση Τζέφρι Επστάιν, του σκανδάλου που έχει πάρει παγκόσμιες διαστάσεις, έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στην Πολωνία, η οποία φοβάται ότι «από πίσω» βρίσκεται η Ρωσία.

Ειδικότερα, η Πολωνία ξεκινάει έρευνα για πιθανές σχέσεις ανάμεσα στον Τζέφρι Επστάιν και τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας, καθώς και για τις συνέπειες που τυχόν είχαν για την χώρα, ανακοίνωσε σήμερα (03.02.2026) ο Ντόναλντ Τουσκ.

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Πολωνός πρωθυπουργός δήλωσε πως θα οριστεί ομάδα που θα ερευνήσει τυχόν συνέπειες που είχαν για την Πολωνία τα εγκλήματα του Επστάιν και κυρίως η ενδεχόμενη εμπλοκή του με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Τόσο το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών όσο και η ρωσική πρεσβεία στην Βαρσοβία δεν ανταποκρίθηκαν σε γραπτά αιτήματα για σχολιασμό.

«Όλο και περισσότερα στοιχεία, όλο και περισσότερες πληροφορίες και όλο και περισσότερα σχόλια στον παγκόσμιο Τύπο όλα οδηγούν στην υποψία ότι αυτό το πρωτοφανές παιδοφιλικό σκάνδαλο συνοργανώθηκε από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ.

«Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο σοβαρή είναι για την ασφάλεια του πολωνικού κράτους η αυξανόμενη πιθανότητα οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες να συνοργάνωσαν αυτήν την επιχείρηση. Το μόνο που αυτό μπορεί να σημαίνει είναι ότι έχουν επίσης στην κατοχή τους ενοχοποιητικό υλικό κατά πολλών ακόμη εν ενεργεία σήμερα ηγετών».

Ενδεικτικό είναι το σχόλιο που είχε κάνει η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, τον Δεκέμβριο του 2025 λέγοντας ότι το σκάνδαλο Επστάιν δείχνει την υποκρισία των δυτικών ελίτ.

«Εδώ, όπως κατάλαβα, βρίσκονταν όλοι οι δυτικοί κένσορες που περιφρονούσαν την Ρωσία και μας έκαναν μάθημα για την “δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα” σε ενδιαφέρουσες πόζες με ομοίως ενδιαφέρουσες παρέες αναψυχής», είχε δηλώσει η Ζαχάροβα μέσω του Telegram.