Η Πολωνία επιδιώκει μεγαλύτερη αυτονομία για τα πυρηνικά όπλα με προοπτικές συνεργασίας με την Γαλλία

Η Ευρώπη προσπαθεί να οικοδομήσει τις δικές της δυνατότητες πυρηνικής αποτροπής ανεξάρτητα από τις ΗΠΑ και τα πυρηνικά όπλα είναι ένα ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα την Πολωνία, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ.

Ο ίδιο ανακοίνωσε χθες (02.03.2026) ότι η Πολωνία διεξάγει συνομιλίες με την Γαλλία και μια ομάδα στενών ευρωπαίων συμμάχων της αναφορικά με ένα προηγμένο πυρηνικό πρόγραμμα αποτροπής, με άλλα λόγια ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει πυρηνικά όπλα.

«Επενδύουμε σοβαρά στο μέλλον των πυρηνικών σταθμών και η Πολωνία δεν θέλει να μείνει αδρανής όσον αφορά την πυρηνική της ασφάλεια σε ένα στρατιωτικό πλαίσιο» , δήλωσε ο πρωθυπουργός πριν από την έναρξη του υπουργικού συμβουλίου.

«Θα συνεργασθούμε με τους συμμάχους μας… καθώς θα αυξάνονται οι δυνατότητές μας, θα προσπαθήσουμε να προετοιμάσουμε την Πολωνία για μια αυτόνομη δράση σε αυτό το ζήτημα». πρόσθεσε ο Πολωνός πρωθυπουργός.

Ο Τουσκ είπε επίσης ότι η Πολωνία συζητά την πρότασή της για ένα προηγμένο σύστημα πυρηνικής αποτροπής με την Γαλλία και επίσης διαβουλεύεται με τις χώρες που προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στο έργο αυτό μαζί με την Πολωνία.

«Τον Μάρτιο, η σύνοδος κορυφής για την Πυρηνική Ενέργεια θα γίνει στο Παρίσι. Εκεί θα έχω επίσης την ευκαιρία να συζητήσω το θέμα αυτό όχι μόνο με τον πρόεδρο Μακρόν (της Γαλλίας) αλλά επίσης με άλλους ευρωπαίους εταίρους.