Η πολωνική εκδοχή της Τσικνοπέμπτης είναι η «Λιπαρή Πέμπτη» – Ο Τουσκ κερνάει ντόναντς μαρμελάδας όλο το αεροπλάνο

Η Τσικνοπέμπτη είναι η μέρα που αγαπούν όσοι λατρεύουν το κρέας. Ωστόσο δεν είναι μόνο ελληνική υπόθεση, αφού υπάρχει και η γλυκιά εκδοχή της στην Πολωνία: Tłusty Czwartek ή αλλιώς «Λιπαρή Πέμπτη».

Στην Πολωνία, αυτή η ημέρα δεν είναι αφιερωμένη στο ψήσιμο κρεάτων, αλλά σε ένα μοναδικό γαστρονομικό πανηγύρι γεμάτο ζάχαρη, γλάσο και ακαταμάχητα γλυκά. Ο πρωταγωνιστής της ημέρας είναι τα pączki, αφράτα ντόνατς γεμιστά με μαρμελάδα (συνήθως τριαντάφυλλο, βατόμουρο ή δαμάσκηνο), τα οποία τηγανίζονται σε λάδι και πασπαλίζονται με ζάχαρη άχνη ή γλασάρονται. Οι φούρνοι γεμίζουν με ουρές ανθρώπων που περιμένουν υπομονετικά να αγοράσουν δεκάδες pączki.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ να κερνάει το αεροπλάνο με τα λαχταριστά ντόνατς, τα λεγόμενα πάτζκι.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο έγιναν ανάρπαστα.