Η πρώτη δήλωση του βασιλιά Καρόλου για τη σύλληψη του αδερφού του Άντριου: «Να εφαρμοστεί ο νόμος»

Ο Κάρολος δήλωσε ότι «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία του», εκφράζοντας ταυτόχρονα τη «βαθιά του ανησυχία» για τη σύλληψη του μικρότερου αδελφού του
Ο βασιλιάς Κάρολος
Ο βασιλιάς Κάρολος / Hannah McKay

«Πληροφορήθηκα με βαθιά ανησυχία τις εξελίξεις σχετικά με τον Άντριου Μαουντμπάτεν – Γουίδσορ και την υποψία παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα», ανέφερε στην πρώτη του δήλωση ο βασιλιάς Κάρολος για τη σύλληψη του αδερφού του πρώην Άντριου

«Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία με την οποία το ζήτημα αυτό διερευνάται με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές. Σε αυτό, όπως έχω ήδη πει, έχουν την πλήρη και αμέριστη υποστήριξη και συνεργασία μας» αναφέρει μεταξύ άλλων ο βασιλιάς Κάρολος για τη σύλληψη του Άντριου, σήμερα (19.02.2026) ανήμερα των 66ων γενεθλίων του στο κτήμα Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ. 

Ολόκληρη η δήλωση του βασιλιά Καρόλου:

«Έμαθα με βαθύτατη ανησυχία τα νέα για τον Αντριου Μαουντμπάτεν – Γουίδσορ και την υποψία για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα.

«Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και σωστή διαδικασία με την οποία αυτό το θέμα διερευνάται με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές.

«Σε αυτό, όπως έχω ξαναπεί, έχουν την πλήρη και ολόψυχη υποστήριξη και συνεργασία μας.

«Επιτρέψτε μου να δηλώσω ξεκάθαρα: ο νόμος πρέπει να πάρει τον δρόμο του. Καθώς αυτή η διαδικασία συνεχίζεται, δεν θα ήταν σωστό να σχολιάσω περαιτέρω αυτό το θέμα.

«Εν τω μεταξύ, η οικογένειά μου και εγώ θα συνεχίσουμε το καθήκον και την υπηρεσία μας προς όλους σας».

