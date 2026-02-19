Σε σοκ η Βρετανία από τη σύλληψη του Άντριου για διαρροή απόρρητων εγγράφων στον Επστάιν: «Εφιάλτης για τον Κάρολο»

Σε μια ιστορική εξέλιξη που κλονίζει τα θεμέλια της βρετανικής μοναρχίας, ο πρίγκιπα Άντριου, συνελήφθη σήμερα το πρωί (19.02.2026) ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, σχετικά με τις κατηγορίες ότι προώθησε απόρρητα κυβερνητικά έγγραφα στον Τζέφρι Επστάιν., στο διάστημα 2001-2011 κατά το οποίο ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις.

Η σύλληψη του Άντριου πραγματοποιήθηκε ανήμερα των 66ων γενεθλίων του στο κτήμα Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ, στην ανατολική Αγγλία. Πρόκειται για μία ιστορική σύλληψη, καθώς σύμφωνα με τον Guardian, ο Άντριου είναι το πρώτο ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας που συλλαμβάνεται στη σύγχρονη ιστορία.

Αυτήν την ώρα πραγματοποιούνται έρευνες στο Royal Lodge, στο σπίτι όπου έμενε ο Άντριου ενώ νωρίτερα η αστυνομία του Thames Valley είπε ότι πραγματοποιούνται έρευνες σε διευθύνσεις στο Norfolk και στο Berkshire.

Πώς φτάσαμε στη σύλληψη του Άντριου

Ο Άντριου καταγγέλθηκε στην αστυνομία από την οργάνωση κατά της μοναρχίας Republic έπειτα από τη δημοσιοποίηση περισσοτέρων από τριών εκατομμυρίων σελίδων από μια σειρά εγγράφων που σχετίζονται με τον Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος καταδικάστηκε το 2008 για εξώθηση ανηλίκου στην πορνεία και το 2019 βρέθηκε νεκρός μέσα στο κελί του.

Τα έγγραφα αυτά αφήνουν να εννοηθεί ότι ο Άντριου είχε προωθήσει το 2010 στον Επστάιν εκθέσεις σχετικά με το Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη και άλλες περιοχές τις οποίες είχε επισήμως επισκεφθεί.

Η στιγμή που αστυνομικοί φτάνουν στο σπίτι του Άντριου για να τον συλλάβουν:

Six unmarked police cars and about eight plain-clothed officers raided Wood Farm, Andrew’s home on the Sandringham estate, just after 8am on Thursday.



Thames Valley Police also confirmed officers were conducting a search at a property in Berkshire.



Read more … pic.twitter.com/H4S3sMW8wH — The Telegraph (@Telegraph) February 19, 2026

Η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ και η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος έχουν στο παρελθόν δηλώσει ότι βρίσκονται σε συνομιλίες σχετικά με την υπόθεση. Η αστυνομία έκανε λόγο για “ιδιαίτερη περιπλοκότητα” των κατηγοριών περί ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα.

Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία συνέλαβε τον νεότερο αδελφό του βασιλιά Καρόλου ως ύποπτο για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τις διασυνδέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν. Η βρετανική αστυνομία έκανε από την πλευρά της λόγο για σύλληψη “ενός άνδρα περίπου 60 ετών”.

Νωρίτερα βρετανικές εφημερίδες μετέδωσαν ότι έξι περιπολικά με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας και περίπου οκτώ αστυνομικοί με πολιτικά εθεάθησαν να φθάνουν στο Wood Farm του Σάντριγχαμ.

Στις αρχές του μήνα η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ ανέφερε ότι ερευνά τις καταγγελίες ότι ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ προώθησε διαβαθμισμένα κυβερνητικά έγγραφα στον Αμερικανό χρηματιστή, στο διάστημα 2001-2011 κατά το οποίο ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, σύμφωνα με φακέλους που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από την αμερικανική κυβέρνηση.

Η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ έγραψε στο Χ ότι ξεκίνησε έρευνα για παράβαση καθήκοντος.

Ο Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, το τρίτο παιδί της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ, ανέκαθεν αρνούνταν ότι διέπραξε κάτι μεμπτό σε σχέση με τον Έπστιν και έχει πει ότι μετανιώνει για τη φιλία του μαζί του. Ωστόσο, δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα να σχολιάσει μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δεν σχολίασαν.

Τι σημαίνει στην πράξη η σύλληψη του Άντριου

Σύμφωνα με τον Νταλ Μπάμπου, πρώην επιθεωρητή της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, με τη σύλληψη του Αντριου, η αστυνομία θα έχει «πρόσβαση σε υπολογιστικό εξοπλισμό, αρχεία, φωτογραφίες και οποιαδήποτε άλλα αποδεικτικά στοιχεία».

Επίσης, σύμφωνα πάντα με τον πρώην ανώτερο αξιωματούχο, οι αστυνομικοί «μπορούν να πραγματοποιήσουν έρευνες σε οποιοδήποτε ακίνητο του ανήκει ή κατοικεί, ή σε οποιοδήποτε άλλο ακίνητο ελέγχει, οπότε είναι πολύ πιθανό να γίνουν έρευνες και σε άλλες περιοχές».

Τι ορίζει ο βρετανικός νόμος ως «παράβαση καθήκοντος»

Η αστυνομία συνέλαβε τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ με την υποψία παράβασης καθήκοντος, ανακοίνωσε την Πέμπτη η αστυνομία του Thames Valley.

«Πρέπει να υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της παράβασης και της κατάχρησης των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων», σύμφωνα με τις οδηγίες της εισαγγελικής αρχής.

Σε αυτό το νομικό πλαίσιο, «σκόπιμη» κατάχρηση ή αμέλεια σημαίνει «μία σκόπιμη λανθασμένη ενέργεια, με επίγνωση του σφάλματος ή με απερίσκεπτη αδιαφορία ως προς το αν είναι λάθος ή όχι».

Οι υποψίες για παράβαση καθήκοντος κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος πιθανόν σχετίζονται με την περίοδο που ο Αντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ διετέλεσε ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις.

Στις αρχές του μήνα η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ γνωστοποίησε πως ερευνά τις καταγγελίες ότι ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ προώθησε διαβαθμισμένα κυβερνητικά έγγραφα στον Αμερικανό χρηματιστή, στο διάστημα 2001-2011, κατά το διάστημα, δηλαδή, της θητείας του.

Ο πρώην πρίγκιπας ανέλαβε το αξίωμα αυτό το 2001, αλλά παραιτήθηκε δέκα χρόνια αργότερα, μετά από έντονες επικρίσεις για τη σχέση του με τον Τζέφρι Επστάιν.

Πόσο μπορεί να κρατηθεί ο Άντριου

Σύμφωνα με το ΒΒC, ο πρώην πρίγκιπας μπορεί να κρατηθεί για 96 ώρες το πολύ, κάτι που θα απαιτούσε πολλαπλές παρατάσεις από ανώτερους αξιωματικούς της αστυνομίας και από το Πρωτοδικείο.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ύποπτοι κρατούνται για 12 ή 24 ώρες και στη συνέχεια είτε τους απαγγέλλονται κατηγορίες είτε αφήνονται εν αναμονή περαιτέρω έρευνας, εξηγεί ο Ντάνι Σο, δημοσιογράφος.

Ο Άντριου θα τοποθετηθεί σε «ένα κελί σε μια αίθουσα κράτησης» με μόνο «ένα κρεβάτι και μια τουαλέτα», όπου θα περιμένει μέχρι την ανάκρισή του από την αστυνομία. Σύμφωνα με τον Σο, «δεν θα υπάρξει ειδική μεταχείριση για αυτόν».

Υπενθυμίζεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τον τίτλο του πρίγκιπα από τον μικρότερο αδελφό του, Αντριου τον Οκτώβριο, λίγο μετά τη δημοσίευση μεγάλου όγκου αρχείων Επστάιν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Λίγες ώρες προτού ανακοινωθεί η σύλληψη, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ερωτηθείς για τον αδερφό του Βρετανού μονάρχη, δήλωνε στο BBC Breakfast ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου».

«Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία πρέπει να καταθέσει. Συνεπώς, είτε πρόκειται για τον Αντριου είτε για οποιονδήποτε άλλο, όποιος έχει σχετικές πληροφορίες πρέπει να τις γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για τον Επσταϊν, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες υποθέσεις.

Γιατί η σύλληψη του Άντριου είναι άλλο ένα καρφί στο φέρετρο της βασιλικής οικογένειας

«Προφανώς, οι εξελίξεις είναι σοκαριστικές. Η πίεση διογκωνόταν ολοένα και περισσότερο τις τελευταίες εβδομάδες και ημέρες, δημιουργώντας μια επιτακτική αίσθηση πως κάτι έπρεπε να γίνει. Παρόλα αυτά, η εξέλιξη της σύλληψης είναι σοκαριστική και πιθανώς ο χειρότερος εφιάλτης για το Μπάκιγχαμ και τον βασιλιά», σημειώνει η Τζένι Μποντ, βασιλική συντάκτρια του SkyNews.

Η ανακοίνωση της βρετανικής Αστυνομίας

«Στο πλαίσιο της έρευνας, σήμερα (19/2) προχωρήσαμε στη σύλληψη άνδρα ηλικίας περίπου εξήντα ετών από το Νόρφολκ, ως υπόπτου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος (misconduct in public office), και διενεργούμε έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και στο Νόρφολκ.

Δεν θα προβούμε στη δημοσιοποίηση της ταυτότητας του συλληφθέντος, σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες. Παρακαλείστε επίσης να λάβετε υπόψη ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, συνεπώς θα πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή σε οποιαδήποτε δημοσίευση, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο προσβολής της δικαστικής διαδικασίας.

Ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας, Oliver Wright, δήλωσε: “Κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης, έχουμε πλέον κινήσει έρευνα σχετικά με την εν λόγω καταγγελία για κατάχρηση δημόσιας εξουσίας.

Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητα της έρευνάς μας, καθώς συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για τη διερεύνηση του φερόμενου αδικήματος.

Κατανοούμε το σημαντικό δημόσιο ενδιαφέρον για την υπόθεση και θα παρέχουμε ενημερώσεις στον κατάλληλο χρόνο.”»