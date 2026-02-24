«Η πρώτη επιλογή Τραμπ για το Ιράν είναι η διπλωματία», λέει ο Λευκός Οίκος

Η πρώτη επιλογή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν παραμένει πάντα η διπλωματία, λέει ο Λευκός Οίκος ωστόσο δεν αποκλείεται η βία αν θεωρηθεί αναγκαίο.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η Κάρολαϊν Λέβιτ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο «η πρώτη επιλογή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι πάντα η διπλωματία. Όμως, όπως εκείνος έχει δείξει… είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει τη θανατηφόρο δύναμη του στρατού των ΗΠΑ εάν χρειαστεί».

Και ξεκαθάρισε ότι «ο πρόεδρος είναι πάντα ο τελικός υπεύθυνος λήψης αποφάσεων εδώ».

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είναι προγραμματισμένο να ενημερώσει ηγετικά στελέχη του Κογκρέσου, γνωστούς ως η Συμμορία των Οκτώ (Gang of Eight) στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει τεράστια ναυτική δύναμη κοντά στις ιρανικές ακτές ενόψει πιθανών πληγμάτων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στις 19 Φεβρουαρίου ο Τραμπ δήλωσε πως δίνει στην Τεχεράνη προθεσμία περίπου 10-15 ημερών για να συνάψει μια συμφωνία.