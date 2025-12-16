Η Ρίτα Γουίλσον συγκλονισμένη από τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ: «Ήμουν τυχερή που μπορούσα να τον αποκαλώ φίλο»

Συγκλονισμένο παραμένει το Χόλιγουντ από την άγρια δολοφονία και μάλιστα από τον ίδιο τους το γιο Νικ, του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ. Πολλοί ήταν οι επώνυμοι που απέτισαν φόρο τιμής στον σπουδαίο σκηνοθέτη ανάμεσά τους και η Ρίτα Γουίλσον, η οποία ήταν φίλη με το ζευγάρι.

«Ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ ήταν δύο άνθρωποι που πραγματικά έκαναν τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος. Αυτή είναι η αλήθεια» έγραψε η ηθοποιός, τραγουδίστρια και σύζυγος του Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον στο Instagram.

Η Ρίτα Γουίλσον, στενή φίλη του ζευγαριού εδώ και δεκαετίες, μίλησε με λόγια καρδιάς για τη σχέση τους, αλλά και για το αποτύπωμα που άφησαν πίσω τους ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ. Όπως εξηγεί, οι οικογένειές τους γνωρίζονταν από τότε που τα παιδιά τους ήταν ακόμη νήπια και φοιτούσαν στο ίδιο νηπιαγωγείο, κάτι που δημιούργησε έναν δεσμό ζωής.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Ρίτας Γουίλσον:

«Ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ ήταν δύο άνθρωποι που πραγματικά έκαναν τον κόσμο καλύτερο. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπήρξαμε φίλοι από τότε που τα παιδιά μας ήταν νήπια και πήγαιναν στο ίδιο νηπιαγωγείο. Είναι αδύνατο να συμφιλιώσεις την τραγωδία του θανάτου τους με την ομορφιά που πρόσφεραν στον κόσμο.

Η Μισέλ ήταν μια εξαιρετικά ταλαντούχα φωτογράφος, με βλέμμα που δεν περιοριζόταν μόνο σε όσα αποτύπωνε στο φιλμ, αλλά αντανακλούσε και τη δική της προσωπική αισθητική. Το έργο της ως παραγωγός ήταν προσανατολισμένο στην κοινωνική δικαιοσύνη και στην ευαισθητοποίηση γύρω από τον κόσμο μας. Ήταν πνευματώδης, αστεία, με έντονες απόψεις, αλλά ταυτόχρονα λογική και βαθιά αυτοκριτική. Ήταν πολύ δεμένη με την αδελφή της και την οικογένειά της, κατανοώντας τη σημασία των στενών δεσμών. Η μητέρα τους ήταν επιζήσασα του Ολοκαυτώματος. Όσο εκείνη ζούσε, η Μισέλ και ο Ρομπ της χάρισαν μια ζωή γεμάτη χαρά και εγγόνια.

Συχνά οργάνωναν βραδιές προβολής ταινιών με συγκεκριμένη θεματική. Μια φορά είδαμε τον Νονό, κάναμε ένα διάλειμμα για ένα πλούσιο ιταλικό δείπνο και στη συνέχεια παρακολουθήσαμε τον Νονό ΙΙ. Υπήρχαν πολλές τέτοιες βραδιές.

Ο Ρομπ ήταν χαρά ζωής. Ήμουν τυχερή που μπορούσα να τον αποκαλώ φίλο, αλλά και συνοδοιπόρο, αφού συνεργαστήκαμε στις ταινίες North και The Story of Us. Ήταν ένας γενναιόδωρος σκηνοθέτης που αγαπούσε τους ηθοποιούς, γιατί υπήρξε κι ο ίδιος ηθοποιός. Μας έδινε ελευθερία και εμπιστευόταν τις επιλογές μας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rita Wilson (@ritawilson)

Κάθε φορά που συναντιόμασταν, ήταν σαν ο χρόνος να συνέχιζε αδιάκοπα, σαν ένα κέντημα που έπιανε το νήμα από εκεί που το είχαμε αφήσει. Το έργο του ως ηθοποιού, σεναριογράφου και σκηνοθέτη θα συνεχίσει να ζει, όπως και όλα όσα εκείνος και η Μισέλ μόχθησαν τόσο για να θεμελιώσουν προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Οι καρδιές μας είναι κοντά στις οικογένειές τους, με την πιο βαθιά θλίψη και αγάπη. Ρομπ και Μισέλ, η μνήμη σας να είναι αιώνια».