Η Ρωσία απαντά στο ΝΑΤΟ: «Ανεύθυνες οι απειλές για προληπτικό πλήγμα – Προκαλούν κλιμάκωση»

Με κατηγορηματικό τρόπο η Ρωσία έδειξε την μεγάλη ενόχλησή της στις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής του NATO, Ναύαρχος Τζιουζέπε Ντραγκόνε, για την πιο επιθετική στρατηγική που θέλει να υιοθετήσουν οι Σύμμαχοι απέναντι στη Μόσχα.

Ειδικότερα, ο αξιωματούχος του NATO δήλωσε χθες (30.11.2025) ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία εξετάζει το ενδεχόμενο προληπτικών ενεργειών στον κυβερνοχώρο και στην αντιμετώπιση δολιοφθορών, για τις οποίες ευθύνεται η Ρωσία.

Μέχρι σήμερα το ΝΑΤΟ αντιδρά κυρίως αμυντικά σε κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές και παραβιάσεις εναέριου χώρου. Όπως επισημαίνουν οι Financial Times, «ορισμένοι διπλωμάτες, ειδικά από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, προέτρεψαν το ΝΑΤΟ να σταματήσει να αντιδρά απλώς και να αντεπιτεθεί».

Αν και ο Ναύαρχος Ντραγκόνε σημειώνει ότι υπό προϋποθέσεις ένα «προληπτικό χτύπημα» θα μπορούσε να θεωρηθεί «αμυντική ενέργεια», αναγνωρίζει πως κάτι τέτοιο βρίσκεται προς το παρόν μακριά από τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς του NATO.

Η νέα προσέγγιση πάντως δεν είναι «ανέφελη» καθώς κατά τον πρόεδρο της στρατιωτικής επιτροπής της Συμμαχίας υπάρχουν θέματα νομικά, αλλά και δικαιοδοσίας. «Ποιός είναι αυτός που θα δώσει την εντολή;» διερωτάται.

Ο ίδιος τόνισε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να επανεξετάσει πώς επιτυγχάνεται η αποτροπή — είτε μέσω αντιποίνων είτε μέσω προληπτικών χτυπημάτων — καθώς η Ρωσία αξιοποιεί ασύμμετρες τακτικές με χαμηλό κόστος και υψηλό αντίκτυπο.

Η ρωσική αντίδραση

Η Μόσχα απάντησε σήμερα (01.12.2025) ότι οι δηλώσεις του ανώτατου στρατιωτικού αξιωματικού του ΝΑΤΟ είναι εξαιρετικά ανεύθυνες και συνιστούν μία προσπάθεια που οδηγεί στην κλιμάκωση.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα υπογράμμισε ότι οι δηλώσεις εκλήφθηκαν από την Μόσχα ως «ένα άκρως ανεύθυνο βήμα, που δείχνει την ετοιμότητα της συμμαχίας να συνεχίσει να κινείται προς την κλιμάκωση».

«Βλέπουμε σ’ αυτό μια σκόπιμη προσπάθεια να υπονομευθούν οι προσπάθειες να ξεπεραστεί η ουκρανική κρίση» δήλωσε η Ζαχάροβα.

Έπειτα, η ίδια πρόσθεσε: «Όσοι κάνουν τέτοιες δηλώσεις θα πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους και τις πιθανές συνέπειες, και για τα ίδια τα μέλη της συμμαχίας».

Πηγή: OnAlert.gr