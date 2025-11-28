Κόσμος

Η Ρωσία απειλεί να απαγορεύσει το WhatsApp και προωθεί μία κρατική εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων

Η WhatsApp έχει επικρίνει τη Μόσχα ότι προσπαθεί να αποκλείσει εκατομμύρια Ρώσους από την πρόσβαση σε ασφαλή επικοινωνία
WhatsApp
Whatsapp / REUTERS / Φωτογραφία Dado Ruvic

Να αποκλείσει πλήρως την εφαρμογή WhatsApp εάν δεν συμμορφωθεί με την εθνική νομοθεσία απείλησε η Ρωσία την Παρασκευή (28.11.2025). 

Η εποπτική αρχή τηλεπικοινωνιών της Ρωσίας Roskomnadzor προειδοποίησε με απαγόρευση την εφαρμογή WhatsApp, μετέδωσαν ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Τον Αύγουστο η Ρωσία άρχισε να περιορίζει ορισμένες κλήσεις της εφαρμογής WhatsApp, που ανήκει στη MetaPlatforms, όπως και κλήσεις της εφαρμογής Telegram, κατηγορώντας τις ξένης ιδιοκτησίας πλατφόρμες ότι αρνούνται να μοιραστούν πληροφορίες με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου για υποθέσεις απάτης και τρομοκρατίας.

Την Παρασκευή, η Roskomnadzor κατηγόρησε εκ νέου την εφαρμογή WhatsApp ότι αποφεύγει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Ρωσίας που αφορούν την αποτροπή και την καταπολέμηση του εγκλήματος.

«Εάν η υπηρεσία μηνυμάτων συνεχίσει να μην πληροί τις απαιτήσεις της ρωσικής νομοθεσίας, θα αποκλεισθεί πλήρως», μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο τη Roskomnadzor.

Η WhatsApp έχει επικρίνει τη Μόσχα ότι προσπαθεί να αποκλείσει εκατομμύρια Ρώσους από την πρόσβαση σε ασφαλή επικοινωνία.

Οι ρωσικές αρχές προωθούν μία υποστηριζόμενη από το κράτος εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που ονομάζεται MAX, η οποία, σύμφωνα με τους επικριτές, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των χρηστών. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης απέρριψαν αυτές τις κατηγορίες ως ψευδείς.

