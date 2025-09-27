Η Ρωσία απειλεί ΝΑΤΟ και ΕΕ: «Θα το μετανιώσετε αν πάτε να καταρρίψετε αεροσκάφος στον εναέριο χώρο μας»

Σαφέστατο μήνυμα τόσο προς το ΝΑΤΟ όσο και προς την ΕΕ έστειλε σήμερα (27.09.2025) ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, για την στάση που θα κρατήσει η Ρωσία απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή επιθετικότητας από την Δύση.

«Η Ρωσία κατηγορείται ότι σχεδόν σχεδιάζει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ και στις χώρες της ΕΕ, αλλά ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επανειλημμένα απορρίψει αυτές τις προκλήσεις, δεν έχουμε τέτοιες προθέσεις» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας προειδοποίησε το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι «οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου θα τύχει αποφασιστικής απάντησης».

«Είμαστε ανοιχτοί για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία»

Στην συνέχεια ο Λαβρόφ έστρεψε την προσοχή του στην Ουκρανία και τόνισε πως η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και για την εξάλειψη των αιτιών της σύγκρουσης.

«Η ασφάλεια της Ρωσίας και τα ζωτικά της συμφέροντα πρέπει να εξασφαλιστούν με αξιόπιστο τρόπο. Τα δικαιώματα των Ρώσων και των ρωσόφωνων στις περιοχές που παραμένουν υπό τον έλεγχο του καθεστώτος του Κιέβου πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως. Σε αυτή τη βάση, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία» δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας.

Ακόμα, ο Λαβρόφ αναφέρθηκε στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας πως «η παράνομη χρήση βίας από το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων και οι επιθετικές του ενέργειες εναντίον του Ιράν, του Κατάρ, της Υεμένης, του Λιβάνου, της Συρίας και του Ιράκ απειλούν να ανατινάξουν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

«Η Ρωσία καταδικάζει έντονα την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 εναντίον Ισραηλινών αμάχων από μαχητές της Χαμάς. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τις στυγνές δολοφονίες Παλαιστινίων αμάχων ή για τρομοκρατικές επιθέσεις», τόνισε επίσης ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.

Έκρινε τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης ως «συλλογική τιμωρία» για τους Παλαιστίνιους. Επιπρόσθετα είπε ότι δεν υπάρχει «καμία δικαιολογία για σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης».

«Στην πραγματικότητα, πρόκειται ουσιαστικά για μια απόπειρα πραξικοπήματος που στοχεύει στον ενταφιασμό των αποφάσεων του ΟΗΕ σχετικά με τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους», σημείωσε.

Οι κυρώσεις στο Ιράν

Κατηγόρησε δε τη Δύση ότι «σαμποτάρει» τη διπλωματία πιέζοντας για την επαναφορά των κυρώσεων κατά του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Η πρόταση της Ρωσίας και της Κίνας να αναβληθεί για έξι μήνες η επανεπιβολή των κυρώσεων του ΟΗΕ στο Ιράν δεν πέρασε χθες (26.09.2025) από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αφού μόνο τέσσερις χώρες υπερψήφισαν το σχέδιο ψηφίσματος.

Η απόρριψη της πρότασης «εξέθεσε την πολιτική της Δύσης να σαμποτάρει την επιδίωξη εποικοδομητικών λύσεων», τόνισε ο Λαβρόφ κάνοντας λόγο για «εκβιασμό».

Οι πτήσεις drones στην Ευρώπη

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε σε συνέντευξη Τύπου μετά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με την πρώτη ερώτηση των δημοσιογράφων να αφορά τις φερόμενες ρωσικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου αρκετών χωρών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ τις τελευταίες εβδομάδες.

«Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Δεν χτυπάμε ποτέ σε αμάχους και υποδομές. Συμβαίνουν διάφορα περιστατικά, αλλά ποτέ δεν πραγματοποιήσαμε πλήγματα ακριβείας εναντίον αυτών των χωρών. Ποτέ δεν στοχεύσαμε με drones ή πυραύλους χώρες μέλη είτε της ΕΕ είτε του ΝΑΤΟ» είπε κατηγορηματικά ο Λαβρόφ.

Στην συνέχεια, απάντησε στους ισχυρισμούς της Πολωνίας ότι ρωσικά μη drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της τη νύχτα της 9ης Σεπτεμβρίου 2025, ο Λαβρόφ απάντησε ότι η Μόσχα πρότεινε στη Βαρσοβία μια συνάντηση επί του θέματος, αλλά δεν πήραν ποτέ απάντηση.

Σε σχετική ερώτηση άλλου δημοσιογράφου διευκρίνισε: «Όταν ένα drone πετάει, όχι πάνω από την επικράτειά μας, αν έχει διασχίσει τα σύνορα και δεν βρίσκεται στον ρωσικό εναέριο χώρο, πιθανώς ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θεωρεί απαραίτητο για την ασφάλειά του».

Στο σημείο αυτό πρόσθεσε: «Αλλά αν κάποιος προσπαθήσει να καταρρίψει αεροσκάφος που βρίσκεται πάνω από την επικράτειά μας, δηλαδή μέσα στον εναέριο χώρο μας, τότε θα το μετανιώσει πολύ, γιατί πρόκειται για μια κατάφωρη παραβίαση της εδαφικής μας ακεραιότητας και κυριαρχίας».