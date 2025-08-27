Η Ρωσία αποχωρεί από την Σύμβαση για την πρόληψη των βασανιστηρίων: «Παραδέχεται την ενοχή της» απαντά η Ουκρανία

Η Ουκρανία επέκρινε σήμερα τη Ρωσία για τα σχέδια της να αποχωρήσει από την Σύμβαση για την Πρόληψη των βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης, λέγοντας ότι η πρόταση της είναι μια σιωπηρή παραδοχή της Μόσχας για την ενοχή της.

Αξιωματούχοι από την Ουκρανία έχουν επικρίνει τη Ρωσία για εγκλήματα πολέμου και βασανιστήρια αμάχων και αιχμαλώτων πολέμου από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής το 2022, ισχυρισμούς τους οποίους αρνείται η Μόσχα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ρωσικής κυβέρνησης, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα (25.08.2025) ότι σχεδιάζει να αποχωρήσει από τη Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, την οποία η Μόσχα υπέγραψε το 1996.

«Το βήμα αυτό είναι ουσιαστικά μια παραδοχή της ενοχής, για τα συστηματικά βασανιστήρια και μια προσπάθεια να αποφύγει τις ευθύνες για τις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας σε ανακοίνωση του.

Η ρωσική κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Η απόφαση της Μόσχας θα πρέπει να εγκριθεί από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και να ψηφισθεί από το κοινοβούλιο πριν τεθεί σε ισχύ, αναφέρει ο ιστότοπος της κυβέρνησης.

Τον Μάρτιο του 2025, μια Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών είχε ανακοινώσει ότι η «εκτεταμένη και συστηματική» χρήση βίαιων εξαφανίσεων και βασανιστηρίων Ουκρανών εκ μέρους της Ρωσίας, κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, ισοδυναμεί με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Η Ολλανδία και 40 άλλα κράτη μέλη του ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη) έχουν επίσης ζητήσει να διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς για βασανιστήρια και κακομεταχείριση Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου από ρωσικές δυνάμεις.