Η Ρωσία εκπαιδεύει περιστέρια «κατασκόπους» με τσιπ εγκεφάλου και κάμερες

Η Ρωσία δοκιμάζει ένα νέος είδος ιπτάμενης κατασκοπείας: περιστέρια με εγκεφαλικά εμφυτεύματα, ικανά να ελέγχονται εξ αποστάσεως σαν drones.

Μια εταιρεία νευροτεχνολογίας στη Ρωσία με έδρα τη Μόσχα και με στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο, η Neiry, υποστηρίζει ότι οι χειριστές της μπορούν να καθοδηγούν ολόκληρα σμήνη από τα περιστέρια εξ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο «κατά βούληση», χάρη σε ένα σύστημα που συνδυάζει νευροχειρουργική μικροακρίβεια και επεξεργασία εντολών σε πραγματικό χρόνο.

Τα αποκαλούμενα «bird-biodrones» PJN-1 δεν είναι παρά κοινά περιστέρια στα οποία έχουν τοποθετηθεί μικροηλεκτρόδια στον εγκέφαλο με ακρίβεια χιλιοστού. Τα περιστέρια, όπως υποστηρίζει η εταιρεία, μπορούν να διανύουν πάνω από 500 χλμ. ημερησίως.

Ένα μικρό, τροφοδοτούμενο με ηλιακή ενέργεια και προσαρμοσμένο στον κορμό του περιστεριού κουτάκι περιέχει συσκευή GPS, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, καθώς και δέκτη που στέλνει σήματα στο εμφύτευμα. Οι χειριστές μπορούν να κατευθύνουν τα πουλιά διεγείροντας συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου – κάνοντας έτσι το περιστέρι «να πιστεύει» ότι θέλει να πετάξει προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι «δεν απαιτείται καμία εκπαίδευση» και ότι η τεχνολογία καθοδήγησης πορείας μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε ζώο. Ο ιδρυτής της Neiry, Αλεξάντερ Πάνοφ, υποστηρίζει ότι το σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε είδος πτηνού: κοράκια για βαρύτερα φορτία, γλάρους για παράκτιες περιοχές, ακόμη και σε άλμπατρος για την επιτήρηση αχανών θαλάσσιων εκτάσεων.

Η εταιρεία διαφημίζει ως βασική χρήση την «επιτήρηση ευαίσθητων εγκαταστάσεων», όμως δεν κρύβει ότι η τεχνολογία της μπορεί να αξιοποιηθεί σε στρατιωτικές και μυστικές αποστολές.

Ωστόσο, έχει ήδη δεχθεί επικρίσεις για παρεμβάσεις σε εγκεφάλους αγελάδων, σε μια προσπάθεια να αυξήσει την παραγωγή γάλακτος.