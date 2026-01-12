Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο: Έχει συμμάχους νεοναζί και εθνικιστές, διαλύει την εκκλησία

«Σκοπεύει να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στην μη αναγνωρισμένη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου με στόχο να πλήξει την Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία»
Βαρθολομαίος
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος (POOL /ΑΠΕ-ΜΠΕ /ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΤΕΣ / EUROKINISSI)

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και συγκεκριμένα το γραφείο Τύπου της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR).

Η Ρωσία κατηγορεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την σχέση του με την Ουκρανία και πως τον στηρίζει μια δυτική μυστική υπηρεσία.

Η SVR, σύμφωνα με το TASS, ισχυρίζεται ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας υποστηρίζουν ενεργά τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Η διαμάχη έχει ως βάση την κόντρα εδώ και χρόνια ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη και το Πατριαρχείο της Μόσχας αναφορικά με την αυτοκεφαλία που χορηγήθηκε στη Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, κίνηση που εξόργισε τη Μόσχα.

«Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες τον υποστηρίζουν ενεργά, τροφοδοτώντας ρωσοφοβικά συναισθήματα στις ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε η SVR που τόνισε ότι ο Βαρθολομαίος «βρήκε κοινό έδαφος με τις αρχές των κρατών της Βαλτικής σε μια προσπάθεια να σπείρει τη διχόνοια στον ρωσικό ορθόδοξο κόσμο».

«Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βασίζεται στους ιδεολογικούς του συμμάχους, που εκπροσωπούνται από τοπικούς εθνικιστές και νεοναζί, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας από το Πατριαρχείο της Μόσχας, παρασύροντας τους ιερείς και τους πιστούς τους σε τεχνητές θρησκευτικές δομές που έχουν δημιουργηθεί από την Κωνσταντινούπολη», αναφέρει επίσης.

Παράλληλα επεσήμανε πως ο Οικουμενικός Πατριάρχης σκοπεύει να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στην μη αναγνωρισμένη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου με στόχο να πλήξει την Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ακόμη καταλογίζει στον Βαρθολομαίο «επιθετική διάθεση που δεν περιορίζεται στην Ουκρανία και τις χώρες της Βαλτικής».

Ακόμη κάνει λόγο για «ύπουλο πνεύμα από τον Βαρθολομαίο που εξαπλώνεται σταδιακά στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Προκειμένου να ξεκινήσει μια εκστρατεία καταστολής της “ιδιαίτερα επίμονης” Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, σκοπεύει να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στην μη αναγνωρισμένη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου».

Στην ανακοίνωσή της η SVR τονίζει πως «στους εκκλησιαστικούς κύκλους σημειώνεται ότι ο Βαρθολομαίος κυριολεκτικά διαλύει το ζωντανό Σώμα της Εκκλησίας. Με αυτό τον τρόπο, ενεργεί όπως οι ψευδοπροφήτες που περιγράφονται στην Επί του Όρους Ομιλία: “Έρχονται σε σας με ενδύματα προβάτων, αλλά εσωτερικά είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους αναγνωρίσετε από τους καρπούς τους”».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
93
89
78
76
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πέθανε ο θηλυκός χιμπατζής Ai σε ηλικία 49 ετών – Χαρακτηρίστηκε «ιδιοφυΐα» λόγω υψηλού IQ
Η θηλυκή χιμπατζής από τη δυτική Αφρική, έφτασε στο πανεπιστήμιο του Κιότο το 1977 και, το 2000, γέννησε τον Αγιούμου, του οποίου οι δεξιότητες προσέλκυσαν την προσοχή σε μελέτες σχετικά με τη μετάδοση γνώσης
Η Ai, ο θηλυκός χιμπατζής που έμαθε εκατό αριθμούς και γράμματα, κρατάει το νεογέννητο μωρό της, Ayumu, στο Ινστιτούτο Έρευνας Πρωτευόντων Θηλαστικών του Πανεπιστημίου του Κιότο
Newsit logo
Newsit logo