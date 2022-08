Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας, η FSB κατονόμασε σήμερα έναν ακόμη Ουκρανό, που όπως υποστηρίζει ανήκε στην ομάδα που δολοφόνησε την Ντάρια Ντούγκινα.

Η Ντούγκινα, η οποία όπως ο πατέρας της Αλεξάντερ Ντούγκιν ήταν ένθερμη υποστηρικτής της εισβολής στην Ουκρανία, σκοτώθηκε όταν εξερράγη το παγιδευμένο αυτοκίνητό της σε περιοχή έξω από τη Μόσχα στις 20 Αυγούστου.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε την δολοφονία της “απεχθές, άγριο έγκλημα”.

Δύο ημέρες μετά την δολοφονία της 29χρονης, η FSB ανακοίνωσε ότι διαλεύκανε την υπόθεση κατονομάζοντας μια Ουκρανή, η οποία -σύμφωνα με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες-ακολουθούσε το θύμα επί εβδομάδες, είχε νοικιάσει ένα διαμέρισμα στο συγκρότημα κατοικιών όπου διέμενε το θύμα και τοποθέτησε την βόμβα στο αυτοκίνητο του θύματος προτού διαφύγει στην Εσθονία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η δράστις είχε τη στήριξη του Κιέβου.

Η Ουκρανία αρνείται κάθε ανάμειξη στον φόνο της Ντούγκινα, η οποία μετά την δολοφονία της παρουσιάζεται ως μάρτυρας από τους φιλοκυβερνητικούς πολιτικούς και από την ρωσική κρατική τηλεόραση, όπου εμφανιζόταν συχνά ως σχολιάστρια υπέρ του πολέμου.

Σήμερα η FSB ανακοίνωσε ότι ταυτοποίησε ένα ακόμη μέλος της ουκρανικής “οργάνωσης τρομοκρατίας και δολιοφθοράς”, που, όπως υποστηρίζει, ενορχήστρωσε και εκτέλεσε την δολοφονία.

Σε ανακοίνωσή της η FSB σημειώνει ότι ο νέος ύποπτος -γεννημένος το 1978- τον οποίο κατονομάζει ως Μπόγκνταν Τσιγκανένκο, βοήθησε στη συναρμολόγηση της βόμβας μέσα σε έναν νοικιασμένο χώρο στάθμευσης στη Μόσχα και εξασφάλισε τα πλαστά έγγραφα και τις πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας για την γυναίκα που τοποθέτησε την βόμβα στο αυτοκίνητο της Ντούγκινα.

Ο άνδρας αυτός, σύμφωνα με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, διέφυγε από τη Ρωσία μέσω της Εσθονίας την παραμονή της επίθεσης.

Σε ένα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, που έδωσε στη δημοσιότητα η FSB, εμφανίζεται ο άνδρας αυτός να μπαίνει στη Ρωσία στις 30 Ιουλίου, να μπαίνει και να βγαίνει από χώρους πάρκινγκ στη Μόσχα, να παραλαμβάνει, σύμφωνα με την FSB, πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και να φεύγει από τη Ρωσία τις πρώτες πρωινές ώρες της 19ης Αυγούστου, μία ημέρα πριν από τη δολοφονία της Ντούγκινα.

