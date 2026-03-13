Η Ρωσία προειδοποιεί για «αυξημένους στρατιωτικούς κινδύνους» στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε σήμερα (13.03.2026) η Ρωσία για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ένα από τα «αγκάθια» των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια είναι αντικείμενο διαμάχης με Ουκρανία και Ρωσία να έχουν δώσει σκληρές μάχες για τον έλεγχό του.

Ωστόσο, σήμερα ο επικεφαλής της κρατικής εταιρίας πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας Rosatom προειδοποίησε για «αυξημένους στρατιωτικούς κινδύνους» γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στην Ουκρανία, λόγω των εντεινόμενων συγκρούσεων στην περιοχή.

«Ο αριθμός των πληγμάτων πυροβολικού, επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) και πυρών όλμων αυξάνεται τους τελευταίους μήνες», δήλωσε ο Αλεξέι Λιχατσόφ ύστερα από συνάντηση με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι στη Μόσχα.

«Η βιομηχανική ζώνη υφίσταται συνεχώς επιθέσεις από το πυροβολικό και από drones, που προκαλεί περιστασιακά διακοπές στην ηλεκτροδότηση», πρόσθεσε.

Ο Λιχατσόφ δήλωσε ότι η Ρωσία χαιρετίζει πρωτοβουλία του Γκρόσι να εφαρμοστεί κατάπαυση πυρός γύρω από το πυρηνικό σταθμό, όπου έχουν σημειωθεί σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών δυνάμεων, προκειμένου να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Μια τέτοια κατάπαυση πυρός κηρύχθηκε για πέμπτη φορά νωρίτερα αυτό τον μήνα.