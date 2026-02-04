Κόσμος

Η Ρωσία στέλνει Αφρικανούς σε αποστολές αυτοκτονίας στην Ουκρανία – «Μόλις μπεις στον ρωσικό στρατό ή δραπετεύεις ή πεθαίνεις»

«Μας πήραν στον στρατό ακόμη κι αν δεν είχαμε υπηρετήσει ποτέ και μας έστειλαν στο μέτωπο όπου πολλοί φίλοι μου πέθαναν» είχε πει Κενυάτης που αγνοείται
Αφρικανοί που στρατολογήθηκαν από τη Ρωσία για να πολεμήσουν στην Ουκρανία
Αφρικανοί που στρατολογήθηκαν από τη Ρωσία για να πολεμήσουν στην Ουκρανία / πηγή φωτογραφίας Χ

Εκατοντάδες Αφρικανοί έχουν παρασυρθεί να πολεμήσουν για τη Ρωσία στην Ουκρανία με την υπόσχεση για θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και υψηλούς μισθούς. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτουν μιλώντας στο CNN, έχουν εξαπατηθεί ή ότι τους στέλνουν στο μέτωπο χωρίς να έχουν λάβει επαρκή εκπαίδευση στον τρόπο μάχης.

Υποσχέσεις για καλοπληρωμένες δουλειές, κατασχέσεις διαβατηρίων και αποστολή στην πρώτη γραμμή χωρίς εκπαίδευση, δίνει η Ρωσία σε Αφρικανούς για να τους πείσει να πολεμήσουν στην Ουκρανία, αλλά η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ του CNN, Αφρικανοί που βρίσκονται ή βρέθηκαν στην εμπόλεμη ζώνη, περιγράφουν ένα μοτίβο ρατσιστικής συμπεριφοράς, μη καταβολής μισθών και μεγάλων απωλειών ζωών.

Πολλοί ανέφεραν ότι τα διαβατήριά τους κατασχέθηκαν αμέσως μετά την άφιξή τους στη Ρωσία, καθιστώντας ουσιαστικά αδύνατη τη διαφυγή τους.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι περισσότεροι στρατολογήθηκαν μέσω αγγελιών ή μεσαζόντων με υποσχέσεις εργασίας ως οδηγοί, φύλακες ασφαλείας ή τεχνικοί, με υψηλούς μισθούς και προοπτική απόκτησης ρωσικής υπηκοότητας.

Ωστόσο, όταν έφτασαν στη χώρα, υποχρεώθηκαν να υπογράψουν στρατιωτικά συμβόλαια, συχνά χωρίς μετάφραση ή νομική υποστήριξη, και στάλθηκαν στην πρώτη γραμμή του μετώπου με ελάχιστη ή καθόλου εκπαίδευση.

 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 35χρονου Κενυάτη, Φράνσις Ντουνγκού Ννταρούα, ο οποίος ταξίδεψε στη Ρωσία πιστεύοντας ότι θα εργαστεί ως ηλεκτρολόγος μηχανικός.

Λίγους μήνες αργότερα εμφανίστηκε σε βίντεο με στρατιωτική στολή, προειδοποιώντας άλλους Αφρικανούς να μη δεχτούν αντίστοιχες προτάσεις, ενώ από τον Οκτώβριο αγνοείται.

«Μας πήραν στον στρατό ακόμη κι αν δεν είχαμε υπηρετήσει ποτέ και μας έστειλαν στο μέτωπο. Πολλοί φίλοι μου πέθαναν για τα χρήματα», δήλωσε.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CNN (@cnn)

 

Άλλος Αφρικανός κατήγγειλε ότι, ενώ βρισκόταν στην πρώτη γραμμή, Ρώσος στρατιώτης τον απείλησε με όπλο και του αφαίρεσε την τραπεζική κάρτα, προσθέτοντας ότι επτά μήνες δεν έχει λάβει καμία πληρωμή.

«Μόλις μπεις στον ρωσικό στρατό, ή δραπετεύεις ή πεθαίνεις», ανέφερε ο Κενυάτης Πάτρικ Κουόμπα, ο οποίος κατάφερε τελικά να διαφύγει.

Αφρικανικές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων της Κένυας, της Νότιας Αφρικής και της Ουγκάντας, έχουν αναγνωρίσει την έκταση του προβλήματος και προειδοποιούν τους πολίτες τους να μην παρασύρονται από τέτοιες αγγελίες.

