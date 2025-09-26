Η Ρωσία χαρακτηρίζει «ανεύθυνες» τις απειλές Ζελένσκι για επίθεση στο Κρεμλίνο

Η Ρωσία καταδικάζει τις δηλώσεις του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι περί χτυπήματος στο Κρεμλίνο και τις χαρακτηρίζει «ανεύθυνες».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «επισείει όλες τις επιλογές χωρίς περιορισμό, κάτι που φαίνεται αρκετά ανεύθυνο», είπε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση για ενδεχόμενη επίθεση στο Κρεμλίνο κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε, σε συνέντευξη στο Axios την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου ο οποίος τον ρωτούσε αν οι υπάλληλοι του Κρεμλίνου «θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ξέρουν πού βρίσκονται τα αντιαεροπορικά καταφύγια», ότι οι Ρώσοι αξιωματούχοι μπορεί στην πραγματικότητα να χρειαστούν τα «αντιαεροπορικά καταφύγιά τους» αν δεν βάλουν τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Ρωσικός πύραυλος προκάλεσε ζημιές στις αρχές Σεπτεμβρίου στην έδρα της ουκρανικής κυβέρνησης στο Κίεβο, που βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το μέτωπο, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Η Ουκρανία εξαπολύει συχνά drones εναντίον της Ρωσίας απαντώντας στη ρωσική επίθεση εναντίον του εδάφους της και σε αεροπορικά πλήγματα που εξαπολύονται καθημερινά εναντίον των πόλεών της.

Οι ουκρανικές επιθέσεις θέτουν συχνά στο στόχαστρο εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίου στη Ρωσία. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη φθάνουν μερικές φορές μέχρι τη Μόσχα ή τα περίχωρά της.

Στη συνέντευξή του στο Axios, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε πως η Ουκρανία δεν προτίθεται να πλήξει αμάχους στη Ρωσία.

«Δεν είμαστε τρομοκράτες», είπε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε επίσης ότι ελπίζει να αποκτήσει έναν τύπο όπλου μεγαλύτερης εμβέλειας, που θα επέτρεπε πλήγματα στην καρδιά της Ρωσίας, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

Τα πλήγματα που εξαπολύει η Ουκρανία με δυτικά όπλα στο ρωσικό έδαφος, μακριά από το μέτωπο, είναι ευαίσθητο θέμα, με ορισμένους συμμάχους του Κιέβου να φοβούνται κυρίως να εμπλακούν σε μια κλιμάκωση με τη Μόσχα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ωστόσο στο Axios πως ο Ντόναλντ Τραμπ τού έδωσε το πράσινο φως προκειμένου να συνεχίσει να πλήττει ρωσικές ενεργειακές υποδομές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που έχει προσεγγίσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά εκφράζει αυξανόμενη απογοήτευση απέναντί του τις τελευταίες εβδομάδες, συνέκρινε πρόσφατα τη Ρωσία με “χάρτινο τίγρη”.