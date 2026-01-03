Κόσμος

Η Ρωσία ζητά «άμεσες διευκρινίσεις» από τις ΗΠΑ για την υγεία του Νικολάς Μαδούρο

Η Βενεζουέλα είναι ο κύριος σύμμαχος της Ρωσίας στη Λατινική Αμερική, αν και η Μόσχα δεν προσφέρει βοήθεια στο Καράκας
Νικολάς Μαδούρο
Νικολάς Μαδούρο / REUTERS /Leonardo Fernandez Viloria

Η Ρωσία καταδίκασε το απόγευμα του Σαββάτου (03/01/2025) την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, δηλώνοντας ότι η «ιδεολογική εχθρότητα» επικράτησε της διπλωματίας.

Παράλληλα η Ρωσία ζητά «άμεσες» διευκρινίσεις από τις ΗΠΑ σχετικά με την τύχη του Νικολάς Μαδούρο, υπογραμμίζοντας ότι είναι «εξαιρετικά ανήσυχη» από αναφορές ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας «απομακρύνθηκε βίαια» από τη χώρα.

«Είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι από τις αναφορές ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του απομακρύνθηκαν βίαια από τη χώρα μετά τη σημερινή επιθετικότητα των ΗΠΑ», τόνισε σε νεότερη ανακοίνωσή του το ρωσικό ΥΠΕΞ αναφορικά με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα ζητώντας «άμεσες διευκρινίσεις σχετικά με την κατάσταση αυτή».

Η Βενεζουέλα είναι ο κύριος σύμμαχος της Ρωσίας στη Λατινική Αμερική, αν και η Μόσχα δεν προσφέρει βοήθεια στο Καράκας.

«Σήμερα το πρωί, οι ΗΠΑ διέπραξαν μια πράξη ένοπλης επιθετικότητας κατά της Βενεζουέλας. Αυτό είναι βαθιά ανησυχητικό και κατακριτέο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Τα προσχήματα που χρησιμοποιούνται για να δικαιολογήσουν τέτοιες ενέργειες είναι αβάσιμα», πρόσθεσε το υπουργείο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
159
150
144
83
67
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Βενεζουέλα: Οι Αμερικανοί το έκαναν όπως με τον Νοριέγκα – Οι ομοιότητες της σύλληψης Μαδούρο με την επιχείρηση στον Παναμά το 1989
Μνήμες από την εισβολή στον Παναμά, που οδήγησε στην παράδοση του δικτάτορα Μανουέλ Νοριέγκα, ξύπνησε η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση...
Ο Μανουέλ Νοριέγκα
Newsit logo
Newsit logo