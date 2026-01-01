Κόσμος

Η Ρωσία ζήτησε από τις ΗΠΑ να σταματήσουν να καταδιώκουν πετρελαιοφόρο που κατευθυνόταν στην Βενεζουέλα

Αμερικανικές δυνάμεις καταδιώκουν για σχεδόν δύο εβδομάδες το δεξαμενόπλοιο
Τάνκερ
Τάνκερ / REUTERS

Η Ρωσία ζήτησε από τις ΗΠΑ να σταματήσουν την καταδίωξη για ένα πετρελαιοφόρο που κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα.

Το πετρελαιοφόρο με κατεύθυνση την Βενεζουέλα πλέει στον Ατλαντικό Ωκεανό για να ξεφύγει από την αμερικανική ακτοφυλακή, ανέφεραν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι δύο άτομα που με γνώση του θέματος.

Αμερικανικές δυνάμεις καταδιώκουν για σχεδόν δύο εβδομάδες το δεξαμενόπλοιο, που κατονομάστηκε από την εξειδικευμένη εταιρεία TankerTrackers ως το Bella 1, χωρίς να το έχουν κατασχέσει.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου κυρώσεις ενάντια σε τέσσερις εταιρείες που, όπως ανέφεραν, δραστηριοποιούνται στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας, καθώς και σε συνδεδεμένα πετρελαιοφόρα, καθώς η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει την πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικόλας Μαδούρο.

Η Ρωσία υπέβαλε το επίσημο διπλωματικό αίτημα, καθώς ο Τραμπ επιδιώκει επίσης να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Λευκός Οίκος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η ρωσική πρεσβεία στις ΗΠΑ δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλια.

