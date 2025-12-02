Κόσμος

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ απαγορεύει στον Λευκό Οίκο να χρησιμοποιεί την μουσική της – «Μην με εμπλέκετε στην απάνθρωπη ατζέντα σας»

Στο βίντεο που έχει ανεβάσει ο Λευκός Οίκος χρησιμοποιώντας την μουσική της τραγουδίστριας, φαίνονται στελέχη της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης να καταδιώκουν ανθρώπους και να τους συλλαμβάνουν
Σαμπρίνα Κάρπεντερ
Σαμπρίνα Κάρπεντερ / Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ζήτησε σήμερα (2/12/2025) από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική της, αφού η διοίκηση Τραμπ παρουσίασε ένα από τα τραγούδια της σε ένα βίντεο που ανέβασε στα socail media, το οποίο έδειχνε πράκτορες της ICE να συλλαμβάνουν πολίτες.

Το βίντεο, που ανέβασε ο Λευκός Οίκος χθες, παρουσιάζει την επιτυχία του 2024 της τραγουδίστριας, Σαμπρίνα Κάρπεντερ, «Juno». Στο βίντεο, εμφανίζονται στελέχη της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης να καταδιώκουν ανθρώπους και να τους συλλαμβάνουν, την ώρα που περαστικοί καταγράφουν με τα κινητά τους τηλέφωνα τις σκηνές.

Στον υπότιτλο διαβάζει κανείς «Το έχετε ποτέ προσπαθήσει αυτό; Αντίο» («Have you ever tried this one? Bye-bye»), σε μια αναφορά στους στίχους του τραγουδιού.

«Αυτό το βίντεο είναι κακόβουλο και αηδιαστικό», έγραψε σε μήνυμά της στο Χ η 25χρονη καλλιτέχνιδα. «Να μην εμπλέκετε ποτέ το πρόσωπό μου ή τη μουσική μου προς όφελος της απάνθρωπης ατζέντας σας».

Ως απάντηση, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Αμπιγκέιλ Τζάκσον δήλωσε: «Να ένα Short n’ Sweet μήνυμα για τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ: δεν απολογούμαστε για την απέλαση επικίνδυνων εγκληματιών, παράνομων δολοφόνων, βιαστών και παιδόφιλων από τη χώρα μας. Οποιοσδήποτε υπερασπίζεται αυτά τα άρρωστα τέρατα πρέπει να είναι ανόητος ή μήπως αργόστροφος;».

Η Κάρπεντερ, μια τραγουδίστρια βραβευμένη με Γκράμι, ακολουθεί το παράδειγμα πολλών μουσικών, μεταξύ άλλων του Νιλ Γιανγκ και των Rolling Stones, που έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στη χρήση της μουσικής τους από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Κόσμος
