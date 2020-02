Απο ένα πυκνό πέπλο άμμου είναι καλυμμένα ακόμα και σήμερα τα Κανάρια Νησιά με όλα να έχουν γίνει κόκκινα και με την ζωή κατοίκων και τουριστών να γίνεται δύσκολη.

Αιτία η αμμοθύελλα που ταξίδεψε από την Σαχάρα και κάλυψε τα πάντα με αποτέλεσμα να ακυρωθούν όλες οι πτήσεις την Κυριακή. Για την Δευτέρα ανακοινώθηκε ότι λειτουργούν όλα τα αεροδρόμια εκτός από της Τενερίφης.

#CanaryIslands blanketed by 'apocalyptic' sandstorm – grounding flights in and out. pic.twitter.com/SkiQnvgSpa