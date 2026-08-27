Η σφαγή της Σρεμπρένιτσα το 1995 όταν οι Σερβοβόσνιοι του Ράτκο Μλάντιτς σκότωσαν 8.000 Βόσνιους μουσουλμάνους

Από τη Σρεμπρένιτσα και την πολιορκία του Σαράγεβο μέχρι την ισόβια καταδίκη του στη Χάγη, ο Ράτκο Μλάντιτς, που πέθανε την Πέμπτη (27.08.2026) σε ηλικία 84 ετών, υπήρξε μία από τις πιο σκοτεινές μορφές των πολέμων που ακολούθησαν τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας.

Ο Ράτκο Μλάντιτς, ο πρώην στρατιωτικός διοικητής που έγινε γνωστός ως ο «Χασάπης της Βοσνίας» και ευθύνεται για τη σφαγή χιλιάδων μουσουλμάνων στη Σρεμπρένιτσα καταδικάστηκε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη τη δεκαετία του 1990, πέθανε ενώ εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης στη Χάγη.

Η σφαγή στη Σρεμπρένιτσα φέρει τη «σφραγίδα» του αιμοσταγούς Μλάντιτς.

Το 1995, Σέρβοι από τη Βοσνία σκότωσαν πάνω από 8.000 Βόσνιους μουσουλμάνους άνδρες, ηλικιωμένους και αγόρια στη Σρεμπρένιτσα.

Η πόλη είχε κηρυχθεί ασφαλής περιοχή από τα στρατεύματα του ΟΗΕ το 1993 και φυλασσόταν από Ολλανδούς στρατιώτες. Όταν οι Σέρβοι την κατέλαβαν, οι πολύ λιγότεροι σε αριθμό Ολλανδοί δεν έκαναν καμία προσπάθεια να υπερασπιστούν την πόλη.

Πολλοί Βόσνιοι πήγαν στο στρατόπεδο του ΟΗΕ για να ζητήσουν προστασία και αρκετοί δεν έγιναν δεκτοί. Οι κυανόκρανοι ζήτησαν απεγνωσμένα υποστήριξη, η οποία δεν τους δόθηκε ποτέ.

Αγριότητες που παραπέμπουν στις ναζιστικές θηριωδίες

Οι Σέρβοι ξεχώρισαν τους άνδρες, τους γέρους και τα αγόρια από τις γυναίκες και τους σκότωσαν, περίπου 8.000 ανθρώπους, ρίχνοντας τα πτώματά τους σε ομαδικούς τάφους. Η σφαγή της Σρεμπρένιτσα υπό την καθοδήγηση του Ράτκο Μλάντιτς ήταν η μεγαλύτερη της Ευρώπης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά από την εξέταση των όσων συνέβησαν, η Ολλανδική κυβέρνηση παραιτήθηκε.

Στις 26 Φεβρουαρίου 2007, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εξέδωσε την απόφασή του στην υπόθεση της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης κατά της πρώην Γιουγκοσλαβίας σχετικά με τη σφαγή στη Σρεμπρένιτσα το ’95.

Σύμφωνα με την απόφαση, η σφαγή συνιστά μεν γενοκτονία, δεν μπορεί όμως να αποδοθεί στα εναγόμενα κρατικά όργανα της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Το δικαστήριο έκρινε, επιπλέον, ότι η Σερβία, ως μόνη διάδοχος της πρώην Γιουγκοσλαβίας μετά την αποχώρηση του Μαυροβουνίου από την ομοσπονδία, παραβίασε το διεθνές δίκαιο, καθώς δεν έλαβε κανένα μέτρο για να εμποδίσει τη σφαγή αυτή.

Ο Ράτκο Μλάντιτς καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία για γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου της Χάγης τον έκρινε ένοχο για γενοκτονία και τον θάνατο περίπου 8.000 Βόσνιων ανδρών και εφήβων στη Σρεμπρένιτσα.

Κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε, επίσης, για διώξεις και βίαιο εκτοπισμό Βόσνιων και Κροατών σε ολόκληρη τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, για τρομοκράτηση αμάχων κατά την πολιορκία του Σεράγεβο και για ομηρία ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ το 1995.

Εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης στις φυλακές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, στη Χάγη.

Στη σφαγή της Σρεμπρένιτσα θεωρείται πιθανή η συμμετοχή και 30-40 Ελλήνων παραστρατιωτικών, μελών της Ελληνικής Εθελοντικής Φρουράς, οι οποίοι ανάρτησαν την Ελληνική, τη Βυζαντινή και τη σημαία της Βεργίνας δίπλα στην Σερβική σημαία την επομένη της σφαγής.

Τέσσερις από αυτούς φωτογραφήθηκαν με Σέρβους αξιωματικούς στα ερείπια ορθόδοξου ναού.

Τον Ιούλιο του 2006, με εντολή τού τότε υπουργού Δικαιοσύνης, Αναστάσιου Παπαληγούρα, είχε αρχίσει εισαγγελική έρευνα για τη συμμετοχή των ατόμων αυτών στη σφαγή.