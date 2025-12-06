Η Σουηδία «κυνηγάει» ρωσικά υποβρύχια «σχεδόν κάθε εβδομάδα» – Ψυχροπολεμικό κλίμα στα νερά της Βαλτικής

Στη Βαλτική, η Σουηδία βρίσκεται σε πρωτοφανή κατάσταση έντασης. Σε ρεπορτάζ της Guardian, ο πλοίαρχος Μάρκο Πέτκοβιτς, διευθυντής επιχειρήσεων του σουηδικού ναυτικού, αποκαλύπτει ότι τα πληρώματά του συναντούν υποβρύχια από τη Ρωσία σχεδόν κάθε εβδομάδα.

Μια ανησυχητική «κανονικότητα» για τη Σουηδία, που σύμφωνα με τον ίδιο δείχνει μια ξεκάθαρη πρόθεση της Ρωσίας: να πολλαπλασιάσει τα στρατιωτικά της μέσα στην περιοχή και να ενισχύσει τον έλεγχό της, κυρίως μέσω των υποβρυχίων της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχει γίνει συνηθισμένο», σημειώνει ο αξιωματικός, περιγράφοντας μια σταδιακή αύξηση των εντοπισμών τα τελευταία χρόνια. Το πιο ανησυχητικό όμως, όπως επισημαίνει, μπορεί να έρθει στη συνέχεια: αν υπάρξει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, η Ρωσία πιθανότατα θα μεταφέρει περισσότερες δυνάμεις στη Βαλτική.

Η Βαλτική, νέο πεδίο υβριδικών εντάσεων

Ανάμεσα σε ύποπτα drones, επιθέσεις ή ζημιές σε υποθαλάσσιες υποδομές και την αυξανόμενη παρουσία ρωσικών δεξαμενόπλοιων της λεγόμενης shadow fleet, η Βαλτική έχει εξελιχθεί σε ένα υβριδικό πεδίο όπου μπλέκονται κατασκοπεία, τεχνικοί κίνδυνοι και στρατιωτικοί ελιγμοί.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποκάλυψε πρόσφατα ότι ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο φέρεται να σημάδεψε με λέιζερ Βρετανούς πιλότους, ένδειξη –σύμφωνα με το Λονδίνο– ότι η περιοχή εισέρχεται σε «νέα εποχή απειλών».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, η Σουηδία φιλοξένησε την άσκηση Playbook Merlin 25, ένα από τα μεγαλύτερα σενάρια ανθυποβρυχιακού πολέμου του ΝΑΤΟ. Εννέα χώρες —μεταξύ τους η Γαλλία, η Γερμανία και οι ΗΠΑ— εκτέλεσαν επιχειρήσεις σε μια θαλάσσια περιοχή όπου το έντονο υποθαλάσσιο ανάγλυφο κοντά στις σουηδικές ακτές προσφέρει ιδανικά σημεία απόκρυψης για ρωσικά υποβρύχια.

«Η Ρωσία εκσυγχρονίζει τα πάντα» — προειδοποίηση από τα ανοιχτά

Σύμφωνα με τον Πέτκοβιτς, η Ρωσία κατασκευάζει πλέον ένα υποβρύχιο κλάσης Kilo ετησίως, στο πλαίσιο ενός συνεχούς προγράμματος εκσυγχρονισμού του στόλου της. Η Καλίνινγκραντ —μια βαριά στρατιωτικοποιημένη ρωσική περιοχή ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία— θεωρείται κομβικό σημείο αυτής της προσπάθειας.

Ο αξιωματικός προειδοποιεί επίσης για τον παράλληλο στόλο ρωσικών δεξαμενόπλοιων, επίσημα πολιτικών, τα οποία όμως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εκτόξευση drones ή για άλλες μυστικές επιχειρήσεις. «Δεν είναι πολεμικά πλοία, αλλά μπορούν να εξελιχθούν σε στρατιωτικό πρόβλημα», τονίζει.