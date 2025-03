Η Σουηδία προσφέρει στρατιωτική βοήθεια ύψους περίπου 1,4 δισεκ. ευρώ στην Ουκρανία

Η Σουηδία επιβεβαίωσε με κατηγορηματικό τρόπο την έμπρακτη υποστήριξή της προς την Ουκρανία, αφού σήμερα (31.03.2025) ο Σουηδός Υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας συνολικής αξίας περίπου 1,4 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη στρατιωτική συνεισφορά που έχει προσφέρει μέχρι τώρα η Σουηδία στην Ουκρανία, η οποία τρία χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, είναι αντιμέτωπη με πολιτικές και διπλωματικές «μάχες» με στόχο την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός.

Ο υπουργός Άμυνας της Σουηδίας έκανε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) για να διευκρινίσει ότι το νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εξοπλισμούς για την αεροπορική άμυνα, για το πυροβολικό, για τις δορυφορικές επικοινωνίες αλλά και για την διεξαγωγή ναυτικών επιχειρήσεων.

Today, Sweden presented its largest military support package to Ukraine to date, valued at almost $1.6 billion. The package includes, among other things, support for Ukraine’s air defence, artillery, satellite communications, and maritime capacity. (1/6) pic.twitter.com/5u14m9QQlY