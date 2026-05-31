Τραγωδία στο Παρίσι: Νεκρός 24χρονος στα επεισόδια μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί – Έπεσε με τη μηχανή πάνω σε οδοφράγματα

Ο άτυχος άνδρας προσέκρουσε σε οδόφραγμα με τη μηχανή του - Ένας 17χρονος είναι σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση που δέχθηκε
Μηχανές και ποδήλατα στους δρόμους του Παρισίου/ REUTERS/Abdul Saboor
Η κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν συνοδεύτηκε από άγρια επεισόδια στη Γαλλία και κυρίως στο Παρίσι, τα οποία δυστυχώς προκάλεσαν το θάνατο ενός νεαρού άνδρα μετά από σύγκρουση της μηχανής του με τσιμεντένια οδοφράγματα που είχαν τοποθετηθεί.

Μετά το χάος που επικράτησε στους δρόμους του Παρισίου, μετά τη νίκη της Παρί στον τελικό του Champions League, σύμφωνα με την «Le Parisien», ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, καθώς προσέκρουσε με τη μηχανή του πάνω σε οδόφραγμα που είχαν τοποθετηθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες της πόλεις.

Ο άτυχος άνδρας ήταν γεννημένος το 2002 και στις 2:20 τα ξημερώματα έχασε τη ζωή του στο Porte Maillot.

 

 

Οι εικόνες και τα βίντεο που κυκλοφορούν από τα επεισόδια στο Παρίσι είναι σοκαριστικά και ήταν αναμενόμενο ο πανικός και η ένταση να έφερναν αυτό το τραγικό γεγονός.

Λίγες ώρες αργότερα από το θάνατο του νεαρού μοτοσυκλετιστή, συνέβη ακόμα ένα τραγικό συμβάν στο Παρίσι όταν ένας άνδρας δέχτηκε επίθεση από τέσσερα άτομα με μαχαίρι. Η αστυνομία ανακάλυψε τον 17χρονο με δύο τραύματα στα μάτια και με έντονη αιμοραγία από το στόμα.

Ο νεαρός έπεσε σε κώμα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παρισίου, ενώ μαρτυρίες αναφέρουν ότι είχε διαπράξει ληστεία νωρίτερα.

Οι ύποπτοι τράπηκαν άμεσα σε φυγή και αναζητούνται από την αστυνομία.

Συνολικά 219 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις ανάμεσα σε οπαδούς και αστυνομικούς σε όλη τη Γαλλία. Οκτώ από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ. 

Ο Νουνιέζ δήλωσε ότι 780 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, με περισσότερους από 450 να τίθενται υπό κράτηση.

