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Μακρόν: Η Γαλλία στέλνει στρατό στη Σαουδική Αραβία για να προστατεύσει το λιμάνι του Γιανμπού

Το Γιανμπού είναι ο κυριότερος τερματικός σταθμός για την εξαγωγή σαουδαραβικού αργού στην Ερυθρά Θάλασσα και επιτρέπει στο Ριάντ να παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ
Εμανουέλ Μακρόν
Εμανουέλ Μακρόν / TT News Agency / Pontus Lundahl via REUTERS
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Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι Γαλλία θα στείλει «στρατιωτικά μέσα» για να προστατεύσει την περιοχή του Γιανμπού, ενός λιμανιού στρατηγικής σημασίας για το ενεργειακό δίκτυο της Σαουδικής Αραβίας.

«Αυτή είναι η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε με τους Σαουδάραβες: θα στείλουμε στρατιωτικά μέσα, δηλαδή στρατιώτες, ραντάρ, αμυντικά συστήματα για την προστασία των εγκαταστάσεων, όχι για να εμπλακούμε σε οποιαδήποτε σύγκρουση ως Γαλλία αλλά για να προστατεύσουμε τις εγκαταστάσεις», τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξη που παραχώρησε στα τηλεοπτικά κανάλια France 2 και TF1.

Το Γιανμπού είναι ο κυριότερος τερματικός σταθμός για την εξαγωγή σαουδαραβικού αργού στην Ερυθρά Θάλασσα και επιτρέπει στο Ριάντ να παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε εξάλλου ότι η χώρα του θα μπορούσε να μπει στο στόχαστρο μιας απόπειρας επίθεσης με drone, εξοπλισμένο με εκρηκτικά, παρόμοια με εκείνη στο αεροδρόμιο της Λειψίας, στις αρχές Αυγουστου, την οποία η Γερμανία αποδίδει στη Ρωσία.

Η Γαλλία δεν έχει βιώσει επιθέσεις αυτού του είδους «αλλά όταν με ρωτάτε αν αυτό μπορεί να συμβεί, η απάντησή μου είναι ναι», είπε ο Μακρόν. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία θεωρεί πως «η Ευρώπη είναι το στρατηγικό βάθος της Ουκρανίας».

Ο Μακρόν διέψευσε ωστόσο ότι η CIA «ενημέρωσε τις γαλλικές υπηρεσίες» για μια πιθανή επίθεση με ρωσικά drone που θα προέρχονταν από τα νότια της χώρας, όπως έγραψαν διάφορα ξένα μέσα ενημέρωσης.

«Μπορώ να το διαψεύσω. Η CIA δεν ενημέρωσε τις γαλλικές υπηρεσίες» για ένα πιθανό ρωσικό πλήγμα στη νότια Ευρώπη, τόνισε, σημειώνοντας όμως ότι «όλες οι ευαίσθητες εγκαταστάσεις» στη Γαλλία έχουν τεθεί υπό αυξημένη προστασία.

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, μια νέα στρατολόγηση 300.000 ανδρών στη Ρωσία για τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας «είναι ένα σενάριο που μας φαίνεται αξιόπιστο».

«Το μήνυμα που στέλνει σήμερα η Ρωσία είναι ότι είναι έτοιμη να κάνει ακόμη περισσότερες θυσίες για να πάρει όλο το Ντονμπάς», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία η Ρωσία μετρά 1,2 εκατ. νεκρούς και τραυματίες.

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