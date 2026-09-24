Κόσμος

Βρετανός παίζει ξύλο με το εξωτικό πτηνό εμού στον δρόμο και έγινε viral – Πάνω από 2 εκατομμύρια προβολές το βίντεο

Ο λόγος για ένα εμού, ένα από τα μεγαλύτερα πτηνά στον κόσμο μετά τη στρουθοκάμηλο
Άνδρας παλεύει με ένα εμού σε επαρχιακό δρόμο της Βρετανίας και γίνεται viral
Σκηνές από τη «μάχη» του άνδρα με το μεγαλόσωμο ζώο / πηγή φωτογραφίας Χ
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Στιγμές βγαλμένες από κωμωδία με πρωταγωνιστή ένα μεγάλο πτηνό εκτυλίχθηκαν σε δρόμο του Ντέβον στη Βρετανία. Ένα εμού που είχε δραπετεύσει από κτήμα της περιοχής προσπαθεί να αποφύγει τον άνδρα που προσπάθησε να το ακινητοποιήσει.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», το περιστατικό σημειώθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου στο Σάλκομπ του Ντέβον στη Βρετανία, όταν το μεγαλόσωμο εξωτικό πτηνό βγήκε από τον χώρο όπου φυλασσόταν και βρέθηκε σε επαρχιακό δρόμο.

Στο βίντεο που «τράβηξε» ο οδηγός ενός αυτοκινήτου φαίνεται ένας άνδρας να προσπαθεί να συγκρατήσει το εμού, το οποίο παλεύει με όλες του τις δυνάμεις για να ξεφύγει.

Στη συνέχεια ο άνδρας πέφτει πάνω στο ογκώδες πουλί και αγωνίζεται να το κρατήσει στο έδαφος.

Μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα πάλης, το εμού καταφέρνει να πάρει τον έλεγχο της κατάστασης, ρίχνει κεφαλιά στον άνδρα, εκτοξεύοντάς τον στην άλλη πλευρά του δρόμου.

Αμέσως μετά, το πτηνό σηκώνεται και επιστρέφει, τρέχοντας προς το περιφραγμένο κτήμα από όπου το είχε σκάσει…

Το βίντεο αναρτήθηκε στα social media, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 2 εκατομμύρια προβολές.

Το εμού είναι ένα από τα μεγαλύτερα πτηνά στον κόσμο μετά τη στρουθοκάμηλο. Έχει μήκος σχεδόν 2 μέτρα, ζυγίζει 37 κιλά και αναπτύσσει ταχύτητα έως και 50 χιλιόμετρα την ώρα.

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