Νετανιάχου στο βήμα του ΟΗΕ: «Αν δεν είχαμε βομβαρδίσει το Ιράν, θα είχαμε πεθάνει όλοι – Ο Ερντογάν είναι τύραννος»

Επεισοδιακά ξεκίνησε η ομιλία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον ΟΗΕ, καθώς την ώρα που ανέβηκε στο βήμα ακούστηκαν αποδοκιμασίες, ενώ πολλές αντιπροσωπείες αποχώρησαν από την αίθουσα.

Από το βήμα του ΟΗΕ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υπερασπίστηκε την απόφαση του Ισραήλ να επιτεθεί στο Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την μία από τις ευκολότερες αποφάσεις που έχει πάρει ως πρωθυπουργός.

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«Το να επιτεθούμε στο Ιράν ήταν πολύ δύσκολο, αλλά μια από τις πιο εύκολες αποφάσεις που έχω πάρει», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μιλώντας σήμερα (24.09.2026) στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

Η ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού ξεκίνησε επεισοδιακά, αφού μόλις ανέβηκε στο βήμα ακούστηκαν φωνές και πάρα πολλές αντιπροσωπείες βγήκαν από την αίθουσα.

«Αν υπάρχουν άλλοι δειλοί που θέλουν να φύγουν από την αίθουσα και δεν το έχουν κάνει ακόμα, παρακαλώ να φύγουν», είπε ο Νετανιάχου φανερά εκνευρισμένος.

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«Πριν από δεκατέσσερα χρόνια, στάθηκα σε αυτό το βήμα και χάραξα μια κόκκινη γραμμή. Ορκίστηκα να εμποδίσω τη δολοφονική δικτατορία του Ιράν να αναπτύξει ατομικές βόμβες – πυρηνικά όπλα που στοχεύουν στην καταστροφή του Ισραήλ, πυρηνικά όπλα που θα μπορούσαν να απειλήσουν ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό ακριβώς κάναμε».

Αναφερόμενος στις αντιπροσωπείες που αποχώρησαν από την αίθουσα είπε πως πολλοί από τους ηγέτες των χωρών αυτών τον έχουν ευχαριστήσει προσωπικά. «Αυτό είναι κατάφωρη υποκρισία».

«Η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν ήταν δύσκολη. Ήταν πολύ δύσκολο να γίνει. Αλλά για μένα, ήταν μια από τις πιο εύκολες αποφάσεις που έπρεπε ποτέ να πάρω ως πρωθυπουργός, γιατί αν δεν το είχαμε κάνει, θα ήμασταν όλοι νεκροί!», συνέχισε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στράφηκε ενάντια στη Συρία και απάντησε στις δηλώσεις του Σύρου πρόεδρου Άχμεντ αλ Σάρα που ανέφερε ότι το Γκολάν θα παραμείνει συριακό έδαφος, λέγοντας πως «στο Γκολάν υπάρχουν Εβραίοι από την εποχή του Μωυσή. Μπορείτε να το διαβάσετε στη Βίβλο».

Στη συνέχεια, απάντησε και στις κατηγορίες από τη Γαλλία και τη Βρετανία. «Μας κατηγορούν για αποικιοκρατία. Και ποιος μας κατηγορεί; Η Βρετανία και η Γαλλία. Για όνομα του Θεού, αυτοί εφηύραν τον όρο!».

Μίλησε εκτενώς και για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, περιγράφοντας μερικές από τις φρικαλεότητες που διέπραξαν εναντίον Ισραηλινών αμάχων.

«Μετά από αυτήν την επίθεση οι εχθροί μας περίμεναν να καταρρεύσουμε. Λοιπόν, δεν καταρρεύσαμε. Αντίθετα, ξεσηκωθήκαμε και πολεμήσαμε σαν λιοντάρια. Τα τελευταία τρία χρόνια, οι ηρωικοί στρατιώτες μας πολέμησαν μέρα με τη μέρα σε έναν πόλεμο σε επτά μέτωπα. Γνωρίζετε κάποια άλλη χώρα στο μέγεθος του Νιου Τζέρσεϊ, ικανή να διεξάγει πόλεμο επτά μετώπων;», είπε ο Νετανιάχου, απαριθμώντας τα μέτωπα: Χαμάς, Χεζμπολάχ, Χούθι, ιρανικές πολιτοφυλακές, ιρακινές πολιτοφυλακές στη Συρία, Παλαιστίνιοι τρομοκράτες στην Ιουδαία, στη Σαμάρεια.

«Όλες οι δυνάμεις συσπειρώθηκαν εναντίον του Ισραήλ για να το εξαλείψουν από προσώπου γης», είπε ο Νετανιάχου.

«Ο Ερντογάν είναι τύραννος»

Έπειτα, ευχαρίστησε τις ΗΠΑ και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη συνεργασία ενάντια στο Ιράν, αλλά και για την επιστροφή των ομήρων από τη Γάζα.

Έπειτα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μιλώντας για τους εχθρούς του Ισραήλ, ανάμεσά τους και το Κατάρ, αναφέρθηκε και στην Τουρκία. «Ο Ερντογάν είναι ένας τύραννος. Έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους. Αρνείται την γενοκτονία των Αρμενίων. Κατέχει παρανόμως τη μισή Κύπρο, μια χώρα της ΕΕ, και κάνει καθημερινά εχθρικές ενέργειες εναντίον της Ελλάδας, μια χώρα του ΝΑΤΟ».

«Ο Ερντογάν λέει ότι θα γίνει ο ηγέτης της Ιερουσαλήμ. Όχι κύριε, δεν θα το κάνετε», συμπλήρωσε εμφατικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Ο λαός του Ιράν θα απελευθερωθεί σύντομα»

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «ο ιρανικός λαός θα απελευθερωθεί» κατά τη διάρκεια της θητείας του, λέγοντας ότι «το τρομοκρατικό καθεστώς θα πέσει».

«Η δύναμη του ιρανικού λαού θα νικήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται στην εξουσία».

«Αν έρθει εκείνη η μέρα, που δεν πιστεύω ότι είναι μακριά», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, «όλοι θα γιορτάσουμε».

Πηγή: OnAlert.gr