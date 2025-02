Η στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ξαφνικά σε ξενάγηση στον Λευκό Οίκο

Έκπληκτοι έμειναν Αμερικανοί και μη τουρίστες οι οποίοι απολάμβαναν μια ξενάγηση στα ενδότερα του Λευκού Οίκου όταν μπροστά τους εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Άλλωστε ο συγκεκριμένος Πρόεδρος των ΗΠΑ φημίζεται αν μη τι άλλο για τα επικοινωνιακά του χαρίσματα.

«Η Πρώτη Κυρία έχει κάνει σπουδαία δουλειά και έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα για σας. Έμαθα ότι είστε εδώ και είπα δεν περνάω να τους πω ένα γειά;», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στους έκπληκτους επισκέπτες.

«Μου φαίνεστε πολύ έξυπνοι άνθρωποι και ίσως μια ημέρα να βρεθείτε και εσείς εδώ ως πρόεδροι», είπε ακόμα…

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε απόσταση ασφαλείας αλλά άνετος και χαμογελαστός απευθύνθηκε στους επισκέπτες του Λευκού Οίκου και τους υποσχέθηκε ότι θα έχουν μια ειδική ξενάγηση.

Κι εκείνοι ενθουσιασμένοι είπαν «ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε» και άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά: «ΗΠΑ! ΗΠΑ! ΗΠΑ!»

BREAKING President Trump stuns America by showing up to the First White House tour in years Shoutout to First Lady Melania Trump for opening it back up pic.twitter.com/476afopWFS

Happening now, behind the scenes as President Trump stops by to say hello to a group touring the @WhiteHouse…



Book your tour today at: https://t.co/kdwqkyOt2h pic.twitter.com/3OnYE5ijjo