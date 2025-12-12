Η στιγμή που ρωσικό drone χτυπά τουρκικό εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα – Η αντίδραση της Άγκυρας

Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε την επίθεση ρωσικού drone σε τουρκικό εμπορικό πλοίο στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα το βράδυ της Παρασκευής (12,12.2025).

Στα σοκαριστικά πλάνα του βίντεο, από Τούρκο ναυτικό που βρισκόταν σε άλλο σκάφος στη Μαύρη Θάλασσα, το ρωσικό drone, που δείχνει να είναι ιρανικής κατασκευής «Shahed».

Μάλιστα, διακρίνεται καθαρά να κατευθύνεται προς τον στόχο του, ενώ ακούγεται και ο κινητήρας του.

Το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι Τσερνομόρσκ, ένα από τα τρία μεγάλα λιμάνια της επαρχίας της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι η επίθεση αυτή καταδεικνύει ότι η Μόσχα δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου.

«Ευχαριστώ όλους όσους είναι με την Ουκρανία! Ευχαριστώ όλους όσους συνεχίζουν να ασκούν πίεση στη Ρωσία για χάρη της επίτευξης πραγματικής ειρήνης», τονίζει στο μήνυμά του ο Ζελένσκι.

▪️Türk gemisinin vurulma anı.

İnanılmaz bir görüntü…



▪️Kargo gemisi CENK-T, Rus füzesiyle vuruldu.



▪️Sakarya-Karasu’dan Romanya’ya, oradan Ukrayna’nın Odesa Limanı’na giden Panama bayraklı yolcu ve konteyner gemisi CENK-T, Rus İskender füzesinin hedefi oldu.



▪️Türk CENK… pic.twitter.com/qKNgfb2EoS — Zafer Şahin (@zafersahin06) December 12, 2025

«Σήμερα (σ.σ. 12.12.2025) ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στην περιοχή της Οδησσού μας, χθες το βράδυ υπήρξε ρωσική επίθεση στον ενεργειακό τομέα της Οδησσού. Κάποτε μιλήσαμε για την κατάσταση σε αυτήν την πόλη, για τους κατοίκους της Οδησσού με τον Πρόεδρο Τραμπ.

Η σημερινή ρωσική επίθεση, όπως και πολλές άλλες παρόμοιες επιθέσεις, δεν είχε και δεν θα μπορούσε να έχει καμία στρατιωτική σημασία. Ένα πολιτικό πλοίο υπέστη ζημιές στο λιμάνι του Τσορνομόρσκ. Αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι οι Ρώσοι όχι μόνο δεν παίρνουν αρκετά σοβαρά το ρίσκο για διπλωματία που υπάρχει τώρα, αλλά συνεχίζουν τον πόλεμο ακριβώς για να καταστρέψουν την κανονική ζωή στην Ουκρανία.

Είναι σημαντικό ότι σε τέτοιες συνθήκες ο κόσμος παραμένει σωστός οδηγός: βλέπει ποιος παρατείνει αυτόν τον πόλεμο και ποιος προσπαθεί να τον τερματίσει ειρηνικά, ποιος χρησιμοποιεί βαλλιστικά εναντίον της ζωής των πολιτών και ποιος χτυπά ακριβώς τέτοιους στόχους που επηρεάζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή. Ευχαριστώ όλους στον κόσμο που προσπαθούν να διαδώσουν πραγματικές πληροφορίες και που δεν επιτρέπουν στη ρωσική προπαγάνδα να επηρεάσει πολιτικές αποφάσεις.

Αυτή τη στιγμή στην Οδησσό και το Τσορνομόρσκ γίνονται τα πάντα για να προστατευθεί η ζωή. Όπως ακριβώς στο Χάρκοβο, το Σούμι, τη Χερσώνα, τη Ζαπορίζια και τις πόλεις της περιοχής του Ντόνετσκ. Και είναι απαραίτητο η επιθυμία για μάχη να πάψει να κυριαρχεί στη Μόσχα, και αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από το πώς αντιδρά ο κόσμος στις ρωσικές ενέργειες.

Ευχαριστώ όλους όσους είναι με την Ουκρανία! Ευχαριστώ όλους όσους συνεχίζουν να ασκούν πίεση στη Ρωσία για χάρη της επίτευξης πραγματικής ειρήνης».

FAFO



The port of Odessa is now closed till further notice. Every ship, civilian or not is of threat to the Russian Federation.



Moscow keeps to international laws but in the case Kiev believes it’s above it and attacks linked vessels, Russia is justified to retaliate. pic.twitter.com/nnMiK7I7NC — Spetsnaℤ 007 (@Alex_Oloyede2) December 12, 2025

Ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

Τουρκικών συμφερόντων επιβατηγό και φορτηγό πλοίο τύπου Ro-Ro δέχτηκε επίθεση από ρωσικό πύραυλο Iskander, ενώ ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Τσορνομόρσκ της Οδησσού, σύμφωνα με ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας Cenk Ro-Ro.

Το πλοίο CENK T, με σημαία Παναμά, εκτελούσε τακτικά δρομολόγια μεταξύ Τουρκίας και Ουκρανίας, μεταφέροντας επιβάτες και φορτία.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο ομόλογός του της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν είχαν συνάντηση την Παρασκευή, στην πρωτεύουσα Ασκαμπάτ του Τουρκμενιστάν, τη δεύτερη κατ’ ιδίαν συνάντηση μέσα σε τρεις μήνες. Κατά τη συνάντησή ο Ταγίπ Ερντογάν πρότεινε, μεταξύ άλλων, να εφαρμοστεί κατ’ αρχάς μια περιορισμένη εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τα λιμάνια.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι το πλήρωμα και οι οδηγοί των φορτηγών απομακρύνονται από το σκάφος και ότι το προξενείο της Τουρκίας στην Οδησσό παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

After being hit by a ballistic missile, a Turkish ship in the Odessa port caught fire. The vessel has either been completely destroyed or will require major, thorough repairs.



What are these ships carrying? pic.twitter.com/nYHVD4MSrs — Black Diamond (@blackdiammon) December 12, 2025

Στην ανακοίνωση της Άγκυρας σημειώνεται:

«Το πλήγμα που υπέστη σήμερα (12 Δεκεμβρίου) ένα πλοίο με ξένη σημαία που ανήκει σε τουρκική εταιρεία κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο λιμάνι Τσορνομόρσκ της Ουκρανίας υποδεικνύει ότι οι ανησυχίες που είχαμε εκφράσει προηγουμένως σχετικά με την εξάπλωση του συνεχιζόμενου πολέμου στην περιοχή μας στη Μαύρη Θάλασσα και την ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας ήταν δικαιολογημένες.

»Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πλήρωμα του πλοίου και οι οδηγοί των φορτηγών απομακρύνονται και δεν υπάρχουν Τούρκοι πολίτες που έχουν τραυματιστεί από την επίθεση. Το προξενείο μας στην Οδησσό παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη στους πολίτες μας.

»Με την ευκαιρία αυτή, επισημαίνουμε για άλλη μια φορά τη σημασία του άμεσου τερματισμού του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και υπενθυμίζουμε την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την διακοπή των επιθέσεων που στοχεύουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας καθώς και τις ενεργειακές και τις λιμενικές υποδομές των δύο πλευρών, προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση της έντασης στη Μαύρη Θάλασσα».