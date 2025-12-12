Συμβαίνει τώρα:
Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα σε πλοίο τουρκικών συμφερόντων στην Οδησσό – Έντονη αντίδραση της Άγκυρας

Το επιβατηγό και φορτηγό πλοίο, το οποίο εκμεταλλευόταν τουρκική εταιρεία, χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Τσορνομόρσκ, κοντά στην Οδησσό
Το τουρκικό πλοίο που χτυπήθηκε στην Οδησσό
Το τουρκικό πλοίο που χτυπήθηκε στην Οδησσό / Πηγή: Χ

Το πλοίο που επλήγη από τη ρωσική επίθεση ανήκει σε εταιρεία από την Τουρκία και χτυπήθηκε από πύραυλο Iskander ενώ ήταν δεμένο στο λιμάνι Τσορνομόρσκ, στην περιοχή της Οδησσού στην Ουκρανία.

Η επίθεση επιβεβαιώθηκε από την πλοιοκτήτρια εταιρεία Cenk Ro-Ro, η οποία διευκρίνισε ότι το πλοίο, με την ονομασία CENK T και σημαία Παναμά, εκτελούσε τακτικά δρομολόγια μεταξύ Τουρκίας και Ουκρανίας.

Τη στιγμή του πλήγματος, το πλοίο μετέφερε φορτηγά οχήματα και επιβάτες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Άγκυρα, το πλήρωμα και οι οδηγοί απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και δεν υπάρχουν τραυματισμοί Τούρκων πολιτών. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι το προξενείο της Τουρκίας στην Οδησσό παρακολουθεί την κατάσταση «πολύ στενά».

Εικόνες που ανάρτησε στο X ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δείχνουν πυροσβέστες στην Οδησσό να επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε στο πλοίο μετά το πλήγμα.

Προειδοποίηση της Άγκυρας για κλιμάκωση στη Μαύρη Θάλασσα

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ εκτιμά ότι η επίθεση αυτή επιβεβαιώνει τις πάγιες ανησυχίες της Τουρκίας για την επέκταση του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα. «Το γεγονός ότι πλοίο που ανήκει σε τουρκική εταιρεία επλήγη αποδεικνύει ότι οι ανησυχίες μας για την ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας ήταν δικαιολογημένες», τονίζεται.

Η Άγκυρα υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας των θαλάσσιων οδών, αλλά και των ενεργειακών και λιμενικών υποδομών και των δύο πλευρών, προκειμένου να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση στην περιοχή. Παράλληλα, επαναλαμβάνει την έκκλησή της για άμεσο τερματισμό του πολέμου.

Η επίθεση σημειώθηκε την ίδια ημέρα που ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ασκαμπάτ του Τουρκμενιστάν, στη δεύτερη κατ’ ιδίαν συνάντησή τους μέσα σε τρεις μήνες. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Τούρκος πρόεδρος πρότεινε, μεταξύ άλλων, μια περιορισμένη εκεχειρία που θα αφορά τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τα λιμάνια.

Για την Άγκυρα, το μήνυμα είναι σαφές: κάθε νέα επιδείνωση της ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα πλήττει άμεσα τα περιφερειακά οικονομικά συμφέροντα και αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω διεύρυνσης του πολέμου πέρα από το ουκρανικό μέτωπο.

