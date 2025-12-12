Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα σε πλοίο τουρκικών συμφερόντων στην Οδησσό – Έντονη αντίδραση της Άγκυρας

Το πλοίο που επλήγη από τη ρωσική επίθεση ανήκει σε εταιρεία από την Τουρκία και χτυπήθηκε από πύραυλο Iskander ενώ ήταν δεμένο στο λιμάνι Τσορνομόρσκ, στην περιοχή της Οδησσού στην Ουκρανία.

Η επίθεση επιβεβαιώθηκε από την πλοιοκτήτρια εταιρεία Cenk Ro-Ro, η οποία διευκρίνισε ότι το πλοίο, με την ονομασία CENK T και σημαία Παναμά, εκτελούσε τακτικά δρομολόγια μεταξύ Τουρκίας και Ουκρανίας.

Τη στιγμή του πλήγματος, το πλοίο μετέφερε φορτηγά οχήματα και επιβάτες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Άγκυρα, το πλήρωμα και οι οδηγοί απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και δεν υπάρχουν τραυματισμοί Τούρκων πολιτών. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι το προξενείο της Τουρκίας στην Οδησσό παρακολουθεί την κατάσταση «πολύ στενά».

Εικόνες που ανάρτησε στο X ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δείχνουν πυροσβέστες στην Οδησσό να επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε στο πλοίο μετά το πλήγμα.

A Turkish cargo ship is burning in the port of Odesa after reportedly being hit by Russian missiles. pic.twitter.com/e2eOIssqSt December 12, 2025

Today, the Russian army carried out a missile strike on our Odesa region, and last night there was also a Russian attack on Odesa’s energy infrastructure. At one point we talked about the situation in this city and the people of Odesa with President Trump.



Today’s Russian… pic.twitter.com/gIgXUlc4AJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 12, 2025

Προειδοποίηση της Άγκυρας για κλιμάκωση στη Μαύρη Θάλασσα

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ εκτιμά ότι η επίθεση αυτή επιβεβαιώνει τις πάγιες ανησυχίες της Τουρκίας για την επέκταση του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα. «Το γεγονός ότι πλοίο που ανήκει σε τουρκική εταιρεία επλήγη αποδεικνύει ότι οι ανησυχίες μας για την ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας ήταν δικαιολογημένες», τονίζεται.

Η Άγκυρα υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας των θαλάσσιων οδών, αλλά και των ενεργειακών και λιμενικών υποδομών και των δύο πλευρών, προκειμένου να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση στην περιοχή. Παράλληλα, επαναλαμβάνει την έκκλησή της για άμεσο τερματισμό του πολέμου.

Η επίθεση σημειώθηκε την ίδια ημέρα που ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ασκαμπάτ του Τουρκμενιστάν, στη δεύτερη κατ’ ιδίαν συνάντησή τους μέσα σε τρεις μήνες. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Τούρκος πρόεδρος πρότεινε, μεταξύ άλλων, μια περιορισμένη εκεχειρία που θα αφορά τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τα λιμάνια.

Για την Άγκυρα, το μήνυμα είναι σαφές: κάθε νέα επιδείνωση της ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα πλήττει άμεσα τα περιφερειακά οικονομικά συμφέροντα και αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω διεύρυνσης του πολέμου πέρα από το ουκρανικό μέτωπο.