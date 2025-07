Η στιγμή που το Ισραήλ «σφυροκοπά» το συριακό Υπουργείο Άμυνας στη Δαμασκό – Οι IDF δεσμεύονται για νέες επιθέσεις

Συναγερμός σήμανε για ακόμα μια φορά σήμερα (16.07.2025) στην Δαμασκό, καθώς όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ πραγματοποίησε νέες αεροπορικές επιδρομές στην συριακή πρωτεύουσα, βάζοντας στο στόχαστρο το προεδρικό παλάτι αλλά και το Υπουργείο Άμυνας.

Το Ισραήλ έκανε πράξη τις απειλές που εξαπέλυσε νωρίτερα, ότι θα υποστηρίξει και θα προστατεύσει την μειονότητα των Δρούζων στη Συρία, αφού νέα αεροπορικά πλήγματα χτύπησαν την Δαμασκό.

Συριακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην συριακή πρωτεύουσα, λίγες ώρες μετά το πρώτο «κύμα» ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών στο γενικό επιτελείο των συριακών στρατιωτικών δυνάμεων.

Strikes by the Israeli Air Force have now totally destroyed the Ministry of Defense and General Staff Headquarters in the Syrian capital of Damascus. pic.twitter.com/ANa5rG4JTz — OSINTdefender (@sentdefender) July 16, 2025

BREAKING: Israel targeted the Presidential palace and the Syrian General Staff building in Damascus.



Source: Israeli Channel 12 pic.twitter.com/DqLd4BrLaY — Clash Report (@clashreport) July 16, 2025

Στα social media έχουν δημοσιευτεί πλάνα από τα ισραηλινά πλήγματα τόσο στο Υπουργείο Άμυνας όσο και από την περιοχή όπου βρίσκεται το προεδρικό παλάτι.

Additional strikes by Israel near the Presidential Palace in the Syrian capital of Damascus. pic.twitter.com/YkSe26K91K — OSINTdefender (@sentdefender) July 16, 2025

Syrian Military General Staff building after Israel hit the area. Doesn’t look good pic.twitter.com/TQOmsHqgVy — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 16, 2025

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σχολίασε τα ισραηλινά πλήγματα, λέγοντας ότι «έχουν στόχο να σαμποτάρουν αφενός τις προσπάθειες της Δαμασκού για ειρήνη και ασφάλεια και αφετέρου την ιστορική ευκαιρία της Συρίας να ζήσει μέσα σε ένα κλίμα ειρήνης μετά την ανατροπή του καθεστώτος Μπασάρ αλ Άσαντ».

Οι IDF δεσμεύονται για νέες επιθέσεις

Το Ισραήλ κλιμακώνει με ξεκάθαρο τρόπο τις επιθέσεις κατά της συριακής μεταβατικής κυβέρνησης του Άχμεντ αλ Σάρα, προς υποστήριξη της μειονότητας των Δρούζων στη νότια Συρία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής των IDF, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, διέταξε την περαιτέρω ενίσχυση των ισραηλινών στρατευμάτων στα σύνορα με την Συρία, ενώ ζήτησε να αυξηθούν οι επιθέσεις εναντίον των κυβερνητικών δυνάμεων για την προστασία της μειονότητας των Δρούζων.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είναι προσηλωμένες στη συμμαχία με τους αδελφούς μας Δρούζους και γι’ αυτό τον λόγο θα πλήττουν στόχους σε όλη τη Συρία για να τους προστατεύσουν τόσο στην περιοχή Σουέιντα και όπου είναι απαραίτητο», ανέφερε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

The IDF releases footage of its latest strikes in Syria, targeting the general staff command building in Damascus and another target near the Presidential Palace.



The military says the military headquarters was used by Syrian government forces to send troops to the… pic.twitter.com/L8EkS7w4o4 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) July 16, 2025

Επίσης, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι προετοιμάζεται για πολυήμερες μάχες, ενώ ταυτόχρονα, βρίσκονται σε εξέλιξη έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Επίσης, οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις ετοιμάζονται να αναπτύξουν δύο μεραρχίες στα Υψίπεδα του Γκολάν για να αναχαιτίσουν τυχόν επιθέσεις στην περιοχή αλλά και αεροπορικές επιδρομές από εχθρικά drones και μαχητικά αεροσκάφη.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ και η Συρία βρίσκονται τεχνικά σε καθεστώς πολέμου απουσία μιας συνθήκης ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών.

Η έναρξη των ισραηλινών επιδρομών

Αρχικά, οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν το πρωί της Τετάρτης (16.07.2025) κυβερνητικά στρατεύματα στην πόλη Σουέιντα, όπου κατοικεί η πλειοψηφία των Δρούζων, με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, Ίσραελ Κατζ να προειδοποιεί την Δαμασκό ότι ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να πλήττει τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις μέχρι να αποσυρθούν.

The IDF releases footage of its latest airstrikes against Syrian military targets, and says its attacks on the Syrian government continue.



According to the IDF, the strikes in the past day hit Syrian tanks, rocket launchers, pickup trucks with mounted machine guns, that were… pic.twitter.com/DLcmSQx9kO — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) July 16, 2025

Λίγο μετά τις 12:30 μ.μ (ώρα Ελλάδας) ισραηλινά drones έπληξαν το Γενικό Επιτελείο των συριακών στρατιωτικών δυνάμεων, με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ να επαναλαμβάνει:

«Ο ρυθμός των επιθέσεων στη Συρία θα αυξηθεί αν το μήνυμά μας δεν γίνει κατανοητό. Η νότια Συρία θα γίνει αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη. Πρόσφατα χτυπήσαμε έναν στόχο κοντά στο Γενικό Επιτελείο των συριακών στρατιωτικών δυνάμεων στη Δαμασκό. Θα ακολουθήσουν περισσότερα πλήγματα αν δεν ληφθεί σοβαρά το μήνυμά μας».

Τελικά, το νέο «κύμα» ισραηλινών επιθέσεων στην Δαμασκό πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 3:16 μ.μ (ώρα Ελλάδας).

Ένταση στα σύνορα Ισραήλ – Συρίας

Την ίδια στιγμή, Ισραηλινοί στρατιώτες και συνοριοφύλακες περιπολούν στα σύνορα όπου φράκτες από συρματόπλεγμα υψώνονται σε ύψος πολλών μέτρων κοντά στην πόλη Ματζντάλ Σαμς, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Δεκάδες Δρούζοι διέσχισαν τα σύνορα και στις δύο κατευθύνσεις, σε συχνά χαοτικές σκηνές υπό τα δακρυγόνα που εκτοξεύουν οι ισραηλινές δυνάμεις που προσπαθώντας να τους εμποδίσουν, πρόσθεσε.

The military says dozens of suspects from Syria attempted to enter Israel a short while ago, near the Syrian Druze town of Hader.



Troops and Border Police officers are working to prevent the infiltration and disperse the suspects, the military says.



Simultaneously, civilians… https://t.co/6xFgLRBCq9 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) July 16, 2025

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι ταυτοποίησε «δεκάδες υπόπτους» που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα σύνορα από τη ζώνη Χαντέρ, ένα χωριό στη νότια Συρία που κατέλαβε το Ισραήλ μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Ταυτόχρονα, πολλοί Ισραηλινοί άμαχοι διέσχισαν τον συνοριακό φράχτη προκειμένου να εισέλθουν στο συριακό έδαφος στην περιοχή Ματζντάλ Σαμς», πρόσθεσε ο στρατός.