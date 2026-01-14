Συμβαίνει τώρα:
Η στιγμή της επίθεσης με drones στο δεξαμενόπλοιο MT Delta Harmony στη Μαύρη Θάλασσα

Οι επιθέσεις καταγράφονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για την ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα της περιοχής
Η στιγμή της επίθεσης με drones στο δεξαμενόπλοιο MT Delta Harmony στη Μαύρη Θάλασσα

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει την στιγμή της επίθεσης με drones σε δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων την Τρίτη (13/01/2026) στη Μαύρη Θάλασσα. Πρόκειται για το MT DELTA HARMONY το οποίο είναι το ένα από τα 2 δεξαμενόπλοια που δέχθηκαν επίθεση.

Στόχοι επίθεσης με δύο drones το καθένα έγιναν τα δεξαμενόπλοια MT Matilda (IMO 9407457) και MT Delta Harmony (IMO 9408463), τα οποία κατευθύνονταν προς τερματικό σταθμό της περιοχής.

Το MT Matilda, σημαίας Μάλτας, το οποίο διαχειρίζεται η ελληνική Thenamaris, υπέστη περιορισμένης έκτασης υλικές ζημιές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός μελών του πληρώματος, ενώ στο πλοίο δεν επιβαίνουν Έλληνες ναυτικοί.

Το MT Delta Harmony, σημαίας Λιβερίας και διαχείρισης της ελληνικής Delta Tankers, υπέστη επίσης υλικές ζημιές από την επίθεση, ενώ εκδηλώθηκε και πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε άμεσα από το πλήρωμα. Στο πλοίο επιβαίνουν δύο Έλληνες ναυτικοί (α’ μηχανικός και υποπλοίαρχος), χωρίς να υπάρχει οποιοσδήποτε τραυματισμός.

Και τα δύο δεξαμενόπλοια απομακρύνθηκαν με ίδια μέσα από τη θαλάσσια περιοχή, σε ασφαλή απόσταση από τον τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC), προς τον οποίο κατευθύνονταν.

Οι επιθέσεις καταγράφονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για την ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα της περιοχής.

Στις αρχές Ιανουαρίου, η παραγωγή του Καζακστάν υπέστη σημαντική κάμψη, με μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρές δυσκολίες στη μεταφορά αργού μέσω ρωσικών υποδομών, εξαιτίας χειμερινών καταιγίδων αλλά και ζημιών από προηγούμενη ουκρανική επίθεση με drone σε κρίσιμες εγκαταστάσεις.

Ναυτιλιακοί πράκτορες προειδοποιούν ότι η κλιμάκωση τέτοιων περιστατικών στη Μαύρη Θάλασσα ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση τόσο των ναύλων όσο και των ασφαλίστρων, για πλοία που φορτώνουν σε ρωσικούς τερματικούς σταθμούς, από τους οποίους διακινείται πάνω από το 2% της παγκόσμιας παραγωγής αργού πετρελαίου.

Η εικόνα που διαμορφώνεται παραπέμπει πλέον όχι σε μεμονωμένο επεισόδιο, αλλά σε μια επικίνδυνη νέα κανονικότητα για τη ναυτιλία και την ενεργειακή ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα.

Δείτε το βίντεο 

Συνάντηση Γεραπετρίτη – Κικίλια

Το θέμα θα απασχολήσει την συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια.

Ο κ. Κικίλιας, ο οποίος παρευρέθη το πρωί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των πλοιάρχων, αναφέρθηκε στο περιστατικό υπογραμμίζοντας ότι «πάνω απ’ όλα προέχει η ασφάλεια των πληρωμάτων της ελληνόκτητης ναυτιλίας και των πλοίων».

Τόνισε ότι το υπουργείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αναφορικά με το πλαίσιο ασφάλειας και διαβεβαίωσε πως βρίσκεται σε διαρκή και ανοιχτή επικοινωνία με τους ανθρώπους της ναυτιλίας.

Κόσμος
