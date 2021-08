Το ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος Beriev επιχειρεί στην κατάσβεση των πυρκαγιών στο Καχραμανμάρας, όταν ξαφνικά… χάνεται!

Πρόκειται για τη στιγμή της συντριβής του, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους οχτώ άνθρωποι: πέντε Ρώσοι και τρεις Τούρκοι. Τα υπουργεία Άμυνας των δύο χωρών ανακοίνωσαν ότι και οι 8 επιβαίνοντες είναι νεκροί.

