Η συγγραφέας Κόλιν Χούβερ του «It Ends With Us» αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο

Τη διάγνωσή της με καρκίνο ανακοίνωσε η συγγραφέας του «It End With Us», Κόλιν Χούβερ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η διάσημη συγγραφέας μυθιστορημάτων, αποκάλυψε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στους θαυμαστές της, ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο και υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της φορώντας νοσοκομειακή ρόμπα, η Κόλιν Χούβερ συνόδευσε την ανάρτησή της, γράφοντας: «Δεύτερη προς τελευταία μέρα της ακτινοθεραπείας! Μακάρι να μπορούσα να ρίξω την ευθύνη για τα μαλλιά και τις εκφράσεις μου στην ογκολογική του Τέξας, αλλά ήταν υπέροχοι. Ελπίζω να μην τους χρειαστείτε ποτέ, αλλά τους συνιστώ ανεπιφύλακτα».

Η συγγραφέας δεν έχει αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για τη διάγνωση, η οποία έρχεται λίγους μήνες μετά την υποχρεωτική απουσία της από δημοσιογραφικές εκδηλώσεις για τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματός της του 2019 «Regretting You», λόγω «αναπόφευκτης χειρουργικής επέμβασης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 46χρονη συγγραφέας έχει πουλήσει συνολικά πάνω από 50 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, εκ των οποίων πάνω από 10 εκατομμύρια οφείλονται στο «It Ends With Us».

Η Χούβερ έγινε ευρέως γνωστή με το μυθιστόρημά της του 2016 «It Ends With Us», που αφηγείται την ιστορία της ανθοπώλισσας Λίλι Μπλουμ, η οποία βρίσκεται σε κακοποιητική σχέση με έναν νευροχειρουργό.

Το 2024 κυκλοφόρησε η κινηματογραφική μεταφορά του έργου στο Χόλιγουντ, με πρωταγωνίστρια την Μπλέικ Λάιβλι και τον Τζάστιν Μπαλντόνι, οι οποίοι βρέθηκαν σε νομική διαμάχη η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν η Μπλέικ Λάιβλι τον μήνυσε για ανάρμοστη συμπεριφορά στα γυρίσματα της ταινίας «It Ends with Us» και για μια εκστρατεία δυσφήμισης εις βάρος της ως αντίποινα – κατηγορίες τις οποίες εκείνος αρνήθηκε.