Η συγκινητική επανένωση της αστροναύτη του Artemis II με το σκυλάκι της – Το βίντεο που έγινε viral

Μια πολύ τρυφερή στιγμή μοιράστηκε η Κριστίνα Κοχ, η αστροναύτης της NASA, μετά την επιστροφή της στη Γη από την αποστολή Artemis II που έφτασε στο φεγγάρι. Μετά από μέρες μακριά από το σπίτι της, αυτό που της είχε λείψει περισσότερο ήταν ο σκύλος της, η αγαπημένη της Sadie.

Στο βίντεο που ανέβασε, ο σκύλος της φαίνεται να την περιμένει με ανυπομονησία και μόλις τη βλέπει τρέχει κατευθείαν πάνω της, γεμάτη χαρά. Κουνάει την ουρά της ασταμάτητα και δεν σταματά να πηδάει γύρω της, σαν να θέλει να της δείξει πόσο πολύ της έλειψε η αστροναύτης, που είναι η πρώτη γυναίκα που έκανε τον γύρο της Σελήνης.

Η Κοχ, συγκινημένη, την αγκαλιάζει και παίζει μαζί της, σε μια στιγμή γεμάτη αγάπη που έκανε πολλούς να χαμογελάσουν. Οι περίπου 10 μέρες που έλειπε για την αποστολή μπορεί να φαίνονται λίγες, αλλά για τη Sadie ήταν αρκετές για να της λείψει πολύ.

Η αποστολή Artemis II ήταν μια σημαντική στιγμή για τη διαστημική εξερεύνηση, καθώς άνθρωποι πλησίασαν ξανά τη Σελήνη μετά από πάνω από 50 χρόνια. Όμως, αυτή η απλή στιγμή στο σπίτι έδειξε κάτι εξίσου σημαντικό: ότι, όσο μακριά κι αν φτάσουμε, πάντα υπάρχει κάποιος που μας περιμένει να γυρίσουμε.

Μια αγκαλιά, λίγη χαρά και ένα σκυλάκι που δεν σταματά να κουνάει την ουρά του ήταν αρκετά για να κλέψουν την παράσταση.

Artemis II astronaut Christina Koch shares the heartwarming moment she reunites with her dog, Sadie, after her history-making journey around the moon and back. pic.twitter.com/cAkyuLEJ5Z — Fox News (@FoxNews) April 13, 2026

Η Κριστίνα Κοχ επιλέχθηκε ως αστροναύτης της NASA το 2013 και υπηρέτησε ως μηχανικός πτήσης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στο πλαίσιο των αποστολών Expedition 59, 60 και 61. Πιο πρόσφατα, συμμετείχε ως ειδικός αποστολής στην αποστολή Artemis II προς τη Σελήνη.

Μεταξύ άλλων, δούλεψε σε ρομποτικά συστήματα για αναβαθμίσεις εξοπλισμού, βοήθησε στην ανάπτυξη πρωτεϊνών για φαρμακευτική έρευνα και δοκίμασε βιολογικούς εκτυπωτές 3D σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας.

Έκανε συνολικά έξι διαστημικούς περιπάτους, ανάμεσά τους και τους τρεις πρώτους που έγιναν αποκλειστικά από γυναίκες, με συνολική διάρκεια πάνω από 42 ώρες.

Στη συνέχεια, την 1η Απριλίου 2026 εκτοξεύτηκε από το Kennedy Space Center στη Φλόριντα, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της αποστολής Artemis II. Κατά τη διάρκεια της αποστολής, το πλήρωμα πραγματοποίησε μια ιστορική πτήση γύρω από τη Σελήνη, σηματοδοτώντας την επιστροφή του ανθρώπου κοντά στο φεγγάρι μετά από περισσότερα από 50 χρόνια.

Η αποστολή ολοκληρώθηκε στις 10 Απριλίου 2026, όταν η κάψουλα προσθαλασσώθηκε κοντά στο Σαν Ντιέγκο, έπειτα από σχεδόν 10 ημέρες ταξιδιού. Στο πιο μακρινό σημείο τους από τη Γη, είχαν φτάσει σε απόσταση περίπου 252.756 μιλίων.

Συνολικά, η Κοχ έχει περάσει 338 ημέρες στο διάστημα μέσα από τις δύο αποστολές της.