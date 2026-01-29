Η συγκινητική ιστορία ενός άνδρα με Αλτσχάιμερ που ξαναπαντρεύτηκε την επί 39 χρόνια γυναίκα του

Παντρεύτηκαν πριν από 39 χρόνια… και ξαναπαντρεύτηκαν. Ο λόγος; Ο σύζυγος έχει Αλτσχάιμερ και ξέχασε ότι είναι παντρεμένος, έτσι αποφάσισε να της κάνει ξανά πρόταση γάμου.

Ο Michael O’Reilley δεν θυμάται πάντα το όνομα της γυναίκας που τον επισκέπτεται λόγω του Αλτσχάιμερ. Κάποιες φορές δεν αναγνωρίζει καν ότι είναι η σύζυγός του, η γυναίκα στην οποία στήθηκε δίπλα στον γάμο τους πριν από 39 χρόνια. Και όμως, ξέρει κάτι που δεν αλλάζει ποτέ. «Απλώς ξέρει ότι με αγαπά», λέει η Linda Feldman, η σύζυγός του.

Ο 77χρονος O’Reilley ζει με Αλτσχάιμερ. Τον περασμένο Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο κέντρο φροντίδας μνήμης όπου διαμένει στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια, πλησίασε τη σύζυγό του, την κοίταξε βαθιά στα μάτια και της έκανε μια ερώτηση που της είχε ήδη απευθύνει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες νωρίτερα:

«Θα με παντρευτείς;»

«Ναι», απάντησε εκείνη.

Το προσωπικό του «The Ivy at Berkeley» οργάνωσε έναν μικρό γάμο, και στις 10 Ιανουαρίου το ζευγάρι παντρεύτηκε για δεύτερη φορά, παρουσία συγγενών, φίλων και φροντιστών, αναφέρει η Washington Post.

«Στη ζωή υπάρχουν κάθε λογής κρίσεις», λέει η Feldman. «Αυτή είναι μια ιστορία που δείχνει πώς η αγάπη μπορεί να αντέξει».

Η ιστορία τους ξεκινά το 1979, όταν εργάζονταν και οι δύο ως δημόσιοι συνήγοροι στην κομητεία Alameda. «Μου είπαν ότι αν ήθελα να δω έναν εξαιρετικό δικηγόρο σε αγόρευση, έπρεπε να πάω να δω τον Michael», θυμάται η Feldman. «Ήταν πραγματικά λαμπρός».

Αρχικά ήταν φίλοι και συνάδελφοι – και οι δύο παντρεμένοι τότε. Μετά τα διαζύγιά τους, ο O’Reilley την προσκάλεσε σε ραντεβού, αλλά εκείνη δίσταζε, έχοντας μόλις μεγαλώσει ένα μικρό παιδί. Εκείνος, όμως, επέμεινε. Γνωρίζοντας το ενδιαφέρον της για την ιατροδικαστική, της έστειλε πρόσκληση για μια νεκροψία. «Ήξερε ότι θα πω ναι», θυμάται γελώντας. Και μετά πήγαν για φαγητό – αυτό ήταν το πρώτο τους ραντεβού.

Έζησαν μαζί, μεγάλωσαν τα παιδιά τους από προηγούμενους γάμους και παντρεύτηκαν το 1987 σε μια μικρή τελετή στο σαλόνι του σπιτιού τους.

Ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο, μοιράστηκαν την αγάπη τους για τον πολιτισμό, τις συζητήσεις και την οικογένεια, και απέκτησαν συνολικά έξι εγγόνια.

Όλα άλλαξαν πριν από επτά χρόνια, όταν ο O’Reilley διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ. Η Feldman ανέλαβε την φροντίδα του, μέχρι που η κατάσταση του συζύγου της έκανε απαραίτητη τη μεταφορά του σε δομή φροντίδας. «Είναι κοινωνικός άνθρωπος και ένιωθε μόνος», λέει η Feldman. Παρ’ όλα αυτά, κάθε φορά που τη βλέπει, της χαμογελά, την αγκαλιάζει, τη φιλά και της λέει ότι την αγαπά.

Όταν της έκανε την πρόταση γάμου, η Feldman δεν του είπε ότι ήταν ήδη παντρεμένοι.

Το προσωπικό οργάνωσε μια πλήρη τελετή, με λουλούδια, τούρτα, μουσική και φωτογραφικό υλικό από τον πρώτο τους γάμο. Η τελετή τέλεσε η κόρη του, Sharon Frost: «Μιλούσαμε κάθε μέρα. Ήταν πάντα εκεί για μένα», είπε. «Είναι ο ήρωάς μου».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ο O’Reilley έδειχνε χαρούμενος. «Κατάλαβε ότι αυτό ήταν για εμάς», λέει η Feldman. Στο τέλος της δεξίωσης, όταν ήρθε η ώρα να επιστρέψει στο τμήμα φροντίδας, η Feldman ξέσπασε σε δάκρυα. «Ήταν σαν να τελείωσε το παραμύθι», λέει.