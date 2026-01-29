Κόσμος

Η συγκινητική ιστορία ενός άνδρα με Αλτσχάιμερ που ξαναπαντρεύτηκε την επί 39 χρόνια γυναίκα του

Ο 77χρονος Michael O’Reilley ζήτησε την Linda Feldman σε γάμο, ξανά - Δείτε το βίντεο
Δίσκος με κουφέτα σε γάμο
Δίσκος με κουφέτα σε γάμο / Eurokinissi

Παντρεύτηκαν πριν από 39 χρόνια… και ξαναπαντρεύτηκαν. Ο λόγος; Ο σύζυγος έχει Αλτσχάιμερ και ξέχασε ότι είναι παντρεμένος, έτσι αποφάσισε να της κάνει ξανά πρόταση γάμου.

Ο Michael O’Reilley δεν θυμάται πάντα το όνομα της γυναίκας που τον επισκέπτεται λόγω του Αλτσχάιμερ. Κάποιες φορές δεν αναγνωρίζει καν ότι είναι η σύζυγός του, η γυναίκα στην οποία στήθηκε δίπλα στον γάμο τους πριν από 39 χρόνια.  Και όμως, ξέρει κάτι που δεν αλλάζει ποτέ. «Απλώς ξέρει ότι με αγαπά», λέει η Linda Feldman, η σύζυγός του. 

Ο 77χρονος O’Reilley ζει με Αλτσχάιμερ. Τον περασμένο Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο κέντρο φροντίδας μνήμης όπου διαμένει στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια, πλησίασε τη σύζυγό του, την κοίταξε βαθιά στα μάτια και της έκανε μια ερώτηση που της είχε ήδη απευθύνει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες νωρίτερα:

«Θα με παντρευτείς;»

«Ναι», απάντησε εκείνη.

Το προσωπικό του «The Ivy at Berkeley» οργάνωσε έναν μικρό γάμο, και στις 10 Ιανουαρίου το ζευγάρι παντρεύτηκε για δεύτερη φορά, παρουσία συγγενών, φίλων και φροντιστών, αναφέρει η Washington Post. 

«Στη ζωή υπάρχουν κάθε λογής κρίσεις», λέει η Feldman. «Αυτή είναι μια ιστορία που δείχνει πώς η αγάπη μπορεί να αντέξει».

Η ιστορία τους ξεκινά το 1979, όταν εργάζονταν και οι δύο ως δημόσιοι συνήγοροι στην κομητεία Alameda. «Μου είπαν ότι αν ήθελα να δω έναν εξαιρετικό δικηγόρο σε αγόρευση, έπρεπε να πάω να δω τον Michael», θυμάται η Feldman. «Ήταν πραγματικά λαμπρός».

Αρχικά ήταν φίλοι και συνάδελφοι – και οι δύο παντρεμένοι τότε. Μετά τα διαζύγιά τους, ο O’Reilley την προσκάλεσε σε ραντεβού, αλλά εκείνη δίσταζε, έχοντας μόλις μεγαλώσει ένα μικρό παιδί. Εκείνος, όμως, επέμεινε. Γνωρίζοντας το ενδιαφέρον της για την ιατροδικαστική, της έστειλε πρόσκληση για μια νεκροψία. «Ήξερε ότι θα πω ναι», θυμάται γελώντας. Και μετά πήγαν για φαγητό – αυτό ήταν το πρώτο τους ραντεβού.

Έζησαν μαζί, μεγάλωσαν τα παιδιά τους από προηγούμενους γάμους και παντρεύτηκαν το 1987 σε μια μικρή τελετή στο σαλόνι του σπιτιού τους.

Ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο, μοιράστηκαν την αγάπη τους για τον πολιτισμό, τις συζητήσεις και την οικογένεια, και απέκτησαν συνολικά έξι εγγόνια.

Όλα άλλαξαν πριν από επτά χρόνια, όταν ο O’Reilley διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ. Η Feldman ανέλαβε την φροντίδα του, μέχρι που η κατάσταση του συζύγου της έκανε απαραίτητη τη μεταφορά του σε δομή φροντίδας. «Είναι κοινωνικός άνθρωπος και ένιωθε μόνος», λέει η Feldman. Παρ’ όλα αυτά, κάθε φορά που τη βλέπει, της χαμογελά, την αγκαλιάζει, τη φιλά και της λέει ότι την αγαπά.

Όταν της έκανε την πρόταση γάμου, η Feldman δεν του είπε ότι ήταν ήδη παντρεμένοι.

Το προσωπικό οργάνωσε μια πλήρη τελετή, με λουλούδια, τούρτα, μουσική και φωτογραφικό υλικό από τον πρώτο τους γάμο. Η τελετή τέλεσε η κόρη του, Sharon Frost: «Μιλούσαμε κάθε μέρα. Ήταν πάντα εκεί για μένα», είπε. «Είναι ο ήρωάς μου».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ο O’Reilley έδειχνε χαρούμενος. «Κατάλαβε ότι αυτό ήταν για εμάς», λέει η Feldman. Στο τέλος της δεξίωσης, όταν ήρθε η ώρα να επιστρέψει στο τμήμα φροντίδας, η Feldman ξέσπασε σε δάκρυα. «Ήταν σαν να τελείωσε το παραμύθι», λέει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
104
101
94
75
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Οι NAVTEX για τις «παράνομες» δραστηριότητες της Ελλάδας στο Αιγαίο δεν είναι για 2 χρόνια, αλλά επ' αόριστον
Οι δύο τουρκικές NAVTEX που είδαν το φως της δημοσιότητας στις 23/1/2026 επαναλαμβάνουν αξιώσεις της Άγκυρας και μάλιστα λίγο πριν πραγματοποιηθεί η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν
Τουρκική φρεγάτα
Νέο βίντεο δείχνει τον Άλεξ Πρέτι να συγκρούεται με πράκτορες της ICE 11 μέρες πριν από τη δολοφονία του στη Μινεάπολη
Τα πλάνα καταγράφηκαν στις 13 Ιανουαρίου, σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου ο Πρέτι έπεσε νεκρός από τα πυρά πρακτόρων της συνοριοφυλακής στη Μινεάπολη
Ο Άλεξ Πρέτι συγκρούεται με πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευης 11 μέρες πριν τη δολοφονία του
5
Διέλυσαν με δακρυγόνα ειρηνική διαδήλωση στο Τέξας για την απελευθέρωση του 5χρονου Λίαμ
Διαδηλωτές κράταγαν πλακάτ με συνθήματα όπως «η ICE τρομοκρατεί και ποινικοποιεί παιδιά», «καταργήστε την ICE» και άλλα, πιο αθυρόστομα, που πρόσαπταν στην υπηρεσία «ναζιστικές» μεθόδους
Διαμαρτυρία στην περιοχή που κρατείται ο Άντριαν Κονέχο και ο γιος του Λίαμ
Ο Τραμπ σκληραίνει τη στάση του για τη Μινεάπολη και απειλεί: Σε διαθεσιμότητα 2 αστυνομικοί, απομακρύνθηκε ο διοικητής της συνοριοφυλακής
Ο Μπρους Σπρίνγκστιν απέτισε φόρο τιμής στα θύματα με νέο τραγούδι - Οργή και διαδηλώσεις στη Μινεάπολη από τους θανάτους του Άλεξ Πρέτι και της Ρενέ Γκουντ
Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo