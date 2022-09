Τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, συνάντησε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έλαβε δώρο μία μπάλα ποδοσφαίρου του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ, που είχε γραμμένο το όνομά του και με την οποία έκανε κεφαλιά, αιφνιδιάζοντας τον Ινφαντίνο. Ο Ερντογάν έχει εκφράσει πολλές φορές την αγάπη του για το ποδόσφαιρο, καθώς στα νιάτα του υπήρξε ποδοσφαιριστής της Κασίμπασα, στην Κωνσταντινούπολη.

«Μπορείς να παίξεις εκεί (σ.σ. στο Μουντιάλ», του είπε ο Ινφαντίνο, με τον Ερντογάν να απαντά: «Πώς θα παίξουμε; Θα παίξεις; Αν παίξεις εσύ, θα παίξω εγώ». «Φυσικά είμαστε στην ίδια ομάδα», απάντησε ο πρόεδρος της FIFA.

