Η Τουρκία απειλεί με «επικίνδυνες συνέπειες» την Κύπρο επειδή απέκτησε τα ισραηλινά πυραυλικά συστήματα Barak

«Παρακολουθούμε τις προσπάθειες της διατάραξης της ισορροπίας στην περιοχή» τόνισε αξιωματούχος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας
Αντιαεροπορικός πύραυλος τύπου Barak
Αντιαεροπορικός πύραυλος τύπου Barak / Φωτογραφία αρχείου

Έντονη ενόχληση έχει προκαλέσει στην Τουρκία το γεγονός ότι η Κύπρος προμηθεύτηκε τα ισραηλινά πυραυλικά συστήματα αεροπορικής άμυνας τύπου Barak MX, με αφορμή πλάνα που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στα social media που έδειχναν την μεταφορά τους.

Ειδικότερα, βίντεο που έδειχνε τμήματα από τα ισραηλινής κατασκευής πυραυλικά συστήματα Barak MX να μεταφέρονται για επιχειρησιακή ανάπτυξη στην Κύπρο σχολιάστηκαν αρνητικά από μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία, γεγονός που ανάγκασε την Άγκυρα να πάρει θέση.

Στο πλαίσιο αυτό, αξιωματούχος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας δήλωσε σήμερα Πέμπτη (18.09.2025) ότι «η Τουρκία παρακολουθεί τις προσπάθειες της διατάραξης της ισορροπίας στην Κύπρο» και «θα ενεργήσει για να διαφυλάξει την ασφάλεια στο βόρειο τμήμα του νησιού».

 

Ωστόσο, ο ίδιος σε επιθετικό ύφος εξαπέλυσε απειλές κατά της Λευκωσίας λέγοντας ότι «οι συνεχιζόμενες προσπάθειες εξοπλισμού της Κύπρου και οι δραστηριότητες που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στο νησί, θα μπορούσαν να έχουν επικίνδυνες συνέπειες».

«Οποιαδήποτε προσπάθεια διατάραξης της ισορροπίας στο νησί παρακολουθείται στενά και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την ειρήνη της ΤΔΒΚ», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Φρουρά της Κύπρου παρέλαβε την πρώτη παρτίδα του συστήματος αεράμυνας Barak MX τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ την περασμένη εβδομάδα φέρεται να παρέλαβε ακόμη μια συστοιχία.

Στόχος της Λευκωσίας είναι η αντικατάσταση των «ξεπερασμένων» ρωσικών συστημάτων Tor-M1 και BUK-M1-2, καθώς – εκτός των άλλων – αντιμετωπίζει και έλλειψη ανταλλακτικών λόγω των ευρωπαϊκών κυρώσεων στη Ρωσία, μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Το συγκεκριμένο σύστημα αεράμυνας, που κατασκευάζεται από την Israel Aerospace Industries (IAI), είναι ένα σύστημα αεροπορικής άμυνας εδάφους – αέρος που μπορεί να εξοπλιστεί με τριών ειδών πυραύλους:

  • τον Barak MR με βεληνεκές 35 χιλιομέτρων,
  • τον Barak LR με βεληνεκές 70 χιλιομέτρων και
  • τον Barak ER με βεληνεκές 150 χιλιομέτρων.

Χρησιμοποιείται για την αναχαίτιση εχθρικών αεροσκαφών, ελικοπτέρων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών, πυραύλων αλλά και ρουκετών.

Πηγή: OnAlert.gr

