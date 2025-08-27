Η Τουρκία απέκτησε νέα συστήματα αεράμυνας για τον «Ατσάλινο Θόλο» – «Αλλάζουμε επίπεδο» λέει ο Ερντογάν

Νέα συστήματα αεράμυνας για τον «Ατσάλινο Θόλο» (Steel Dome) στην Τουρκία παρέδωσε σήμερα, Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, η αμυντική εταιρεία της χώρας Aselsan, παρουσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Σήμερα παραδίδουμε τα συστήματα Sky Dome, που αποτελούνται συνολικά από 47 οχήματα αξίας 460 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία θα εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στους συμμάχους και θα δημιουργήσουν φόβο στους αντιπάλους», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε τελετή στην πανεπιστημιούπολη της Aselsan στην Άγκυρα, αναφορικά με τον «Ατσάλινο Θόλο» στην Τουρκία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι σημερινές παραδόσεις αποτελούν την πιο απτή απόδειξη ότι ο αγώνας μας δεν ήταν μάταιος», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος, αποκαλώντας την Aselsan την «καρδιά» της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.

Με το έργο Steel Dome, η Τουρκία «εισέρχεται σε ένα νέο επίπεδο στην αεράμυνα», δήλωσε ο Ερντογάν.

Devletimizin çelik iradesi, kendi vatan evlatlarımızın mühendislik gücüyle geliştirilen #ÇELİKKUBBE katmanlı hava savunma mimarimizin kritik unsurları, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onurlandırdığı törende kahraman ordumuza teslim edildi.

⁰En alçaktan en… pic.twitter.com/e3RXdB0OA1 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 27, 2025

Οι παραδόσεις που έγιναν σήμερα περιελάμβαναν τα συστήματα αεράμυνας Hisar-O 100 και Siper, τα συστήματα ραντάρ ALP 300-G και 100-G, τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου Puhu και Redet και τα οχήματα αεράμυνας μικρής εμβέλειας Korkut.

Επίσης, η τελετή σηματοδότησε την αρχή της κατασκευής της νέας Τεχνολογικής Βάσης Oğulbey, η οποία, όπως είπε ο Ερντογάν, «θα υπερδιπλασιάσει τη μαζική παραγωγική ικανότητα της Aselsan μέσω μιας επένδυσης 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων».

«Αυτό σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη επένδυση στην αμυντική βιομηχανία που έγινε ποτέ στην ιστορία της Τουρκίας», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Όποια χώρα δεν αναπτύσσει δικά της συστήματα δεν μπορεί να είναι ασφαλής»

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρώτη εγκατάσταση στην πανεπιστημιούπολη θα τεθεί σε λειτουργία στα μέσα του επόμενου έτους, αν και δεν διευκρίνισε πότε αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ολόκληρο το συγκρότημα.

Στην τελετή εγκαινιάστηκαν επίσης 14 νέες εγκαταστάσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της Aselsan, Ahmet Akyol, θα ενισχύσουν την παραγωγική ικανότητα της εταιρείας κατά 40% και θα απασχολήσουν περίπου 4.000 άτομα.

Καμία χώρα που δεν αναπτύσσει το δικό της ραντάρ και σύστημα αεράμυνας δεν μπορεί να ατενίζει το μέλλον με σιγουριά απέναντι στις τρέχουσες προκλήσεις ασφαλείας, ειδικά στην περιοχή μας», τόνισε ο Ερντογάν.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi’nde “Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni”ne katılıyor https://t.co/N4TzXpQHw8 — AA Canlı (@AACanli) August 27, 2025

«Έχουμε ελλείψεις; Ναι, έχουμε. Αλλά τις αντιμετωπίζουμε γρήγορα. Είμαστε στο σωστό δρόμο, σε καλή θέση και θα γίνουμε ακόμη καλύτεροι. Εμπιστευόμαστε τους νέους μας, τους μηχανικούς μας και τους ανθρώπους μας», είπε.

«Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη. Το στοιχείο που καθορίζει τη λεπτή γραμμή μεταξύ του να είσαι στο τραπέζι και του να είσαι στο μενού είναι η αεράμυνα και οι επιθετικές σου δυνατότητες».

«Στα επόμενα 50 χρόνια, η Τουρκία όχι μόνο θα καλύπτει τις δικές της ανάγκες, αλλά θα γίνει και μια χώρα που θα διαμορφώνει τον κόσμο με την τεχνολογία της», κατέληξε ο Τούρκος πρόεδρος.